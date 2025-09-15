Angelini. Technologies festeggia mezzo secolo d’innovazione

DA DOVE ARRIVA il pannolino moderno sagomato con adesivo, utilizzato in tutto il mondo? Forse non tutti lo sanno, ma è stata un’innovazione tecnologica italiana introdotta negli anni ’80 da un’azienda abruzzese a permettere di superare lo standard del pannolino a mutandina. Le eccellenze imprenditoriali del nostro Paese, riconosciute a livello globale, sono molte, ma poche hanno una storia densa di primati come quella di Angelini Technologies-Fameccanica, che conta oltre 1.200 titoli brevettuali attivi e più di 1.300 macchine industriali installate in 72 Paesi. Quello dei pannolini è uno dei tanti esempi della capacità innovativa dell’azienda, attiva nei settori del converting (realizzazione di macchine industriali per la produzione di beni per l’igiene personale e cura della casa), dell’automazione e robotica per la logistica e del packaging sostenibile, che quest’anno festeggia 50 anni, con una storia iniziata a San Giovanni Teatino (CH) nel 1975 grazie alla visione imprenditoriale della famiglia Angelini. Il 2024 di Angelini Technologies-Fameccanica Parte di Angelini Industries – Gruppo attivo anche nei settori della salute e del largo consumo, che dal 2022 è tornato in pieno controllo dell’azienda, dopo 30 anni di joint venture paritetica con P&G –, Angelini Technologies-Fameccanica continua a crescere con numeri importanti, come confermano gli ultimi dati di bilancio.

Lo scorso anno ha registrato ricavi per 244,7 milioni di euro (+7,1% vs ’23), ottenuti per il 92% grazie all’export, con la previsione di un ulteriore incremento di oltre il 50% nel 2025. Nel 2024, inoltre, la società ha raggiunto il picco storico di ordinativi, per un valore complessivo di 422 milioni (+49% vs ’23) e ha ampliato gli spazi produttivi di oltre 28.000 mq, con l’obiettivo di sostenere la strategia di crescita organica incentrata sulla diversificazione del portafoglio clienti e delle soluzioni tecnologiche. A fianco dello stabilimento di San Giovanni Teatino, l’azienda ha infatti ampliato i propri spazi produttivi presso il sito di Alanno (PE); nelle due sedi abruzzesi lavorano oltre 600 dei 700 dipendenti dell’azienda, che ha anche una filiale in Ohio e una a Shangai. Un Gruppo in crescita Gli ottimi risultati di Angelini Technologies-Fameccanica si inseriscono nel trend di crescita della holding che la controlla: il bilancio 2024 di Angelini Industries, il primo redatto secondo i criteri IFRS, in linea con la progressiva internazionalizzazione delle attività del Gruppo, ha visto infatti ricavi in aumento del 2,8% a 1,6 miliardi di euro (secondo i criteri contabili precedentemente applicati sarebbero risultati superiori a 2,2 miliardi di euro) e un utile netto di 156 milioni (+30%). Numeri positivi si registrano anche nell’area della salute, con Angelini Pharma che nel 2024 ha segnato ricavi pari a 1.207,3 milioni (+3,6%), di cui il 50,6% su mercati internazionali. Infine, crescono anche gli investimenti di Angelini Ventures, la società internazionale di venture capital del Gruppo, dotata di un fondo fino a 300 milioni di euro, che investe in start up e aziende innovative negli ambiti delle biotecnologie e della sanità digitale: al 31 dicembre 2024 il capitale erogato era pari a circa 80 milioni, per un totale di 17 investimenti realizzati.

"La tecnologia industriale è un business essenziale e strategico che già oggi incide per il 14% dei ricavi complessivi del Gruppo con una prospettiva di crescita notevole" sottolinea Sergio Marullo di Condojanni (nella foto in alto a destra), CEO di Angelini Industries. "La scelta operata nel 2022 di riportare Fameccanica interamente sotto il nostro controllo risponde all’obiettivo di cogliere tutte le opportunità di crescita, sviluppo e innovazione che questa realtà esprime a livello internazionale".

Fin dagli inizi Fameccanica si è contraddistinta per la capacità innovativa: negli anni ‘70 l’azienda fu la prima al mondo a creare un impianto produttivo capace di realizzare e imbustare prodotti assorbenti in un unico processo automatizzato, mentre negli anni ‘80 introdusse la macchina per realizzare pannolini sagomati con adesivo. Un percorso proseguito con l’ingresso nel settore della meccatronica (anni ’90), combinando competenze meccaniche, elettroniche e informatiche per la produzione di articoli assorbenti monouso per l’igiene, per arrivare, nei primi decenni del duemila, all’espansione nei settori delle macchine per la produzione di capsule monodosi di detersivo, del packaging sostenibile e della robotica applicata alla gestione dei magazzini dell’e-commerce. Oggi l’azienda progetta sistemi robotizzati di altissimo livello nel campo della logistica, utilizzando tecnologie avanzate come i sistemi di visione 3D basati sull’AI. L’impegno in innovazione continua anche per il futuro: grazie all’investimento di 25 milioni in R&D nell’ultimo triennio, Angelini Technologies oggi realizza anche impianti per la produzione di batterie – di diverse dimensioni e formati – con tecnologia laser, capace di tagliare con alta precisione e velocità gli strati di alluminio e rame che le compongono.

"Nell’occasione di questo importante anniversario – spiega Luigi De Vito, CEO di Angelini Technologies-Fameccanica – celebriamo non solo i tanti primati che l’azienda ha stabilito ma anche il talento, l’ingegno e la passione delle persone che ne hanno costruito la storia e che ogni giorno ci lavorano. Fameccanica è una realtà di eccellenza industriale che continua a generare innovazione, confermando la sua leadership nel converting e proseguendo nella crescita nella robotica".