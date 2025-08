Amaro Lucano, segreto di famiglia ed eccellenza del Made in Italy

LA RICETTA è segreta e porta con sé, come i misteri, in genere, un fascino particolare. Le piante contenute nell’Amaro Lucano sono però tutte locali. Ci troviamo nel cuore della Basilicata. Matera, con le sue case scavate nella pietra, non è lontanissima e tutto attorno ai prati e allo stabilimento dell’Amaro Lucano la campagna è ancora intatta, proprio come lo è stata nei secoli. Amaro Lucano, d’altra parte, è uno degli emblemi del Made in Italy nel mondo degli spirits. La sua storia risale a oltre un secolo fa, tanto che nel 2024 è stato celebrato il suo 130° compleanno. Per questo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inserito Amaro Lucano fra "Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" nazionale e ha dedicato a questa industria del sud un francobollo celebrativo, "per rendere omaggio alle imprese che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia economica italiana". Nato nel 1894 dall’intuizione del Cavalier Pasquale Vena, Amaro Lucano ha saputo costruire un’identità solida e riconosciuta. Il liquore, creato inizialmente nel retrobottega di una pasticceria a Pisticci, in Basilicata, grazie ad una raffinata miscela di erbe aromatiche, ha attraversato i decenni, diventando un simbolo dell’artigianato e della tradizione italiana. A inizio ‘900, Amaro Lucano è stato persino scelto come fornitore ufficiale della Casa Savoia, consolidando ulteriormente il suo prestigio.

L’impegno di Amaro Lucano, oggi alla quarta generazione, continua a essere quello di valorizzare le sue radici territoriali e di diffondere i valori che lo hanno reso un punto di riferimento nel settore. Il brand è pronto a tracciare nuove rotte, mantenendo vivo il legame con la sua storia, ma proiettandosi verso nuovi traguardi. Con una presenza internazionale in continua crescita, il Gruppo Lucano si impegna a promuovere la cultura italiana degli spirits nel mondo, restando fedele alle proprie origini e alla propria autenticità e innovando nel contempo il proprio portfolio con prodotti diversi come L’Amaro Zero, il primo amaro analcolico sul mercato italiano. La storia di Amaro Lucano è strettamente legata a quella di una famiglia. E allora facciamo un passo indietro. Siamo alla fine dell’800 e come tanti italiani, anche il giovane Pasquale Vena è pronto a cercare fortuna oltre oceano insieme ai suoi fratelli. Alla fine, però, decide di entrare in una rinomata bottega di Napoli, la pasticceria Scaturchio, per approfondire il suo studio e la sua passione per l’arte dolciaria e quella, che deriva dalla sua Lucania, per le erbe e per gli ingredienti forniti dalla natura. Con queste conoscenze Pasquale Vena ritorna a Pisticci e, nel retro della sua bottega, inizia a distillare le erbe: misura con attenzione ogni quantità di Assenzio, Salvia, Achillea, Arancio, Cardo, Ruta e altre decine di erbe, finché non trova il giusto equilibrio, capace di rievocare i sapori della sua terra. Attraverso un lavoro di ricerca e lavorazione delle materie prime crea un prodotto che viene ancora oggi perpetuato con le stesse modalità.

Per realizzare l’Amaro Lucano ci vogliono oltre 30 erbe e oli essenziali, secondo una ricetta tuttora segreta e custodita dalla famiglia. Negli anni del primo ‘900 l’opera di Pasquale Vena viene conosciuta e apprezzata in tutta Italia. Pasquale viene nominato Cavaliere. Persino durante la Seconda Guerra mondiale, quando la produzione deve essere sospesa per mancanza di materie prime, la fama del liquore continua ad allargarsi. Negli anni ‘50 l’Amaro Lucano, pur conservando intatta la passione artigianale, beneficia dei processi industriali: la produzione aumenta e nel 1961 arriva fino a 3 mila bottiglie l’anno, tutte con stampato in oro sull’etichetta il motto della famiglia Vena "Lavoro e Onestà". Quattro anni dopo, l’azienda si trasferisce dal centro di Pisticci a Pisticci Scalo e i litri di Amaro all’anno diventano 117mila. Durante quegli anni l’azienda è guidata da due dei sette figli di Pasquale Vena, Leonardo e Giuseppe, che dimostrano lungimiranza negli investimenti, trasformando l’Amaro Lucano da realtà locale a imprenditoriale apprezzata in tutta Italia. Negli anni ’70 Sambuca e Caffè affiancano il celebre Amaro e nei primi anni Ottanta l’industria di Pisticci si lancia nella pubblicità televisiva. Nei due decenni successivi gli investimenti in comunicazione su nuovi prodotti e mercati trasformano Lucano, in un grande gruppo industriale, sempre però fortemente legato alle proprie origini e al proprio territorio. Oggi il Gruppo ha l’ambizione di diventare un grande polo mondiale degli spirits, guidato nuovamente da un Pasquale Vena, nipote e omonimo del fondatore, attuale presidente della Lgv Holding (Leonardo e Giuseppe Vena Holding). Al suo fianco ci sono la moglie Rosistella Provinzano Vena, i figli Leonardo, Francesco e Letizia. Per gli amanti delle storie industriali, Amaro Lucano si è dotato anche di un museo (uno fra i più beli in Italia). Essenza Lucano è uno spazio espositivo interattivo e multimediale in cui si racconta, in maniera trasversale e tangibile attraverso oggetti, immagini e video, la storia della Famiglia Vena, di un antico saper fare e di un prezioso territorio.

Un percorso evocativo fatto di 5 differenti capitoli che prendono forma in 5 differenti aree tematiche: Lucania, Lucano, Amaro, Storia e Pacchiana, dedicate ad esplorare gli ingredienti vincenti della storia di una famiglia lucana che partita dalla produzione di un liquore nato dalla più profonda tradizione locale è diventata una delle più importanti aziende nazionali nel settore degli spirits, del celebre liquore e della sua terra d’origine, la Lucania.