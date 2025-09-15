Allimep compie 25 anni e raddoppia il fatturato

ALLIMEP SRL, azienda del comparto metalmeccanico, diventa ’grande’ e per i suoi 25 anni di presenza sul mercato, decide di trasformarsi in compagnia manageriale, inserendo nei suoi livelli apicali tre membri dello staff, cresciuti all’interno dell’azienda, ai quali è stata data anche l’opportunità di diventare soci. Una scelta questa, messa in atto dalla famiglia Pelli, che va verso la strutturazione dell’azienda senza perdere di vista le peculiarità positive delle Pmi italiane, dove esiste una proprietà che gestisce, vigila e tutela la società e tutti i suoi collaboratori. Spinta da questa nuova linfa la società passa da 20 a oltre 50 milioni di euro di fatturato e rafforza la propria connotazione di Società di Engineering & Manufacturing che affianca i grandi players del mondo dell’Oil & Gas e dell’energia nella realizzazione dei grandi progetti in tutto il mondo. In particolare, è specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi e impianti per questi settori.

L’azienda, che rientra nella categoria Ateco (la classificazione delle attività economiche) di ’Fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture’, ovvero opera nel campo della metalmeccanica, ha sempre cercato di distinguersi nel panorama industriale, in una prima fase, specializzandosi particolarmente nella saldatura, attività critica nel campo delle fabbricazioni, accedendo a settori pregiati, quale il ferroviario, poi, durante il percorso di crescita, ha introdotto e sviluppato importanti capacità di ingegneria e Ricerca e Sviluppo ed oggi progetta e costruisce sistemi complessi fra i quali gli elementi ausiliari delle turbine a gas che producono energia elettrica, che alimentano i grandi compressori che liquefano il gas naturale poi trasportato via mare o lo spingono lungo i grandi gasdotti che assicurano energia ad intere popolazioni. Si tratta di una produzione di elevata difficoltà tecnologica non realizzata in serie ma ’cucita su misura’ per l’esigenza del cliente per lo specifico progetto; questa realtà di ’artigianato industriale’ ha partecipato solo negli ultimi 5 anni a più di 90 progetti contribuendo con più di 500 prodotti installati in 46 Paesi, dalla Regione Artica agli ambienti desertici del Medio Oriente, in impianti sulla terra ferma come nelle grandi piattaforme offshore. Insomma lavorando all’interno di Allimep si cresce, perché l’obiettivo primario del management e la valorizzazione dei propri lavoratori: "Il capitale umano produttivo e responsabile ha diritto – spiega Ivan Pelli amministratore delegato di Allimep (nella foto) – di ricevere dall’azienda la possibilità di vedere soddisfatte le proprie aspettative ed ambizioni".

Attualmente sono oltre 250 le risorse dirette e dell’indotto occupater (è prevista una crescita strutturale del personale) divise tra Perugia (sede della società e punto di produzione), Livorno, altro centro di produzione, Ancona (all’interno della raffineria API) ed il personale impiegato a Bucarest (Romania) ove ha sede la società controllata Allimep Est. "Passiamo la maggior parte del tempo della giornata al lavoro – continua l’ad Ivan Pelli –, credo che la qualità delle ore lavorate sia determinate, come il sentirsi parte di un grande progetto che l’azienda sta perseguendo insieme a te. Nel mese di luglio tutti i collaboratori hanno ricevuto una busta paga supplementare che volutamente mantiene la caratteristica dell’occasionalità, la filosofia è quella della responsabilità. L’azienda ’promette solo ciò che può mantenere’, quindi nessuna statizzazione del premio, questo sarà legato alla crescita complessiva del gruppo azienda nella certezza di una visione condivisa con i lavoratori". Unione, passione e capitale umano qualificato, permetteranno ad Allimep di continuare a svilupparsi condividendo i progetti e le aspettative dei clienti.

La volontà dell’azienda è di continuare a crescere sia implementando il proprio organico sia rafforzando la già importante filiera di fornitori, gran parte della quale si trova proprio in Umbria, nel cuore verde d’Italia, a testimonianza del forte legame di Allimep con le proprie origini. In un contesto generale che già presenta carenza di forza lavoro, Allimep esprime la necessità di disporre di figure altamente qualificate, necessarie per esprimere le proprie competenze di Engineering & Manufacturing verso un mercato di clienti estremamente esigenti.

"Questa difficoltà ambientale non è vissuta come una condizione ostativa allo sviluppo di economia nel territorio – afferma l’ad –. Consapevoli della responsabilità sociali di iniziative come la nostra, non ci siamo persi d’animo ed abbiamo strutturato percorsi formativi interni in grado di valorizzare i talenti di chi si aggrega alla nostro progetto azienda, conferendogli le competenze specifiche necessarie per apportare valore al collettivo ed, al contempo, fare carriera all’interno dell’organizzazione. Questa azienda non indietreggia di fronte ai cambiamenti repentini del mercato globale, ma li affronta come un’opportunità, convinta che una forza lavoro solida, formata e che condivide gli stessi obiettivi, unita ad una gestione diligente, le possano permettere di continuare a crescere e distinguersi". Allimep presenta quindi una propria ’ricetta’ interessante sul fare impresa in un momento caratterizzato da grandi cambiamenti, dall’evoluzione della tecnologia che evolve a forte velocità. "I primi essenziali ingredienti sono le persone e il loro valore. Poi c’è passione, competenza, serietà e impegno insieme ad una forte determinazione nel voler raggiungere risultati sempre più ambiziosi".