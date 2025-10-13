All’Expo di Osaka menzione d’onore per lo storico brand Pigna

SE C’È UN MARCHIO che più di ogni altro è legato al mondo della scuola quello è certamente Pigna: un brand storico nella produzione di quaderni, diari, blocchi, agende e articoli di cancelleria, che affonda le sue radici nel 1839 a Bergamo, quando nascono le Cartiere Paolo Pigna S.p.A. Oggi l’azienda, con sede ad Alzano Lombardo, a pochi chilometri dal capoluogo orobico, è parte del Gruppo Buffetti, che ne ha acquisito nel 2019 il 100% del capitale sociale, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel settore della cancelleria e dell’organizzazione del lavoro. Novanta dipendenti, un fatturato che nel 2024 è stato di circa 30 milioni di Euro e che si attende venga confermato anche nel 2025 con un netto recupero dei risultati, grazie a una gestione più efficace delle leve economiche e operative, Pigna è sempre stata al passo con l’innovazione nelle mode e nei costumi della società e delle famiglie, con un occhio di attenzione particolare per le giovani generazioni.

Le sue collezioni di quaderni e di agende, si può dire, hanno letteralmente “fatto scuola”, grazie anche alle numerose partnership di prestigio che Pigna ha saputo nel tempo instaurare. Ultima tra tutte quella con Jannik Sinner (nella foto sotto): "Esistono figure capaci di ispirare i più piccoli e, al tempo spesso, di sposare la nostra mission aziendale. – spiega Lorenzo Zappa, marketing manager di Pigna – Trovare quindi dei personaggi che sappiano incarnare valori positivi in cui i giovani possano riconoscersi è una delle strade che perseguiamo. E, nel caso di Sinner, la collaborazione va avanti ormai da tre anni, con risultati sia in termini di vendite che di interesse molto performanti. La collezione con Sinner copre una gamma estremamente ampia di prodotti, che spazia dalla cartotecnica per la scuola al tempo libero".

Se lo sport è uno dei veicoli trainanti delle collezioni per i giovani, Pigna da sempre dedica un occhio di particolare attenzione alle collezioni orientate al design. Tra queste c’ è “PdiPigna”, un brand che si nutre di bellezza senza tempo e contemporaneità: i valori del Made in Italy che hanno reso grande il design italiano nel mondo. E dal mondo del design è arrivato proprio nei giorni scorsi a Pigna un nuovo importante riconoscimento: si tratta di una delle 35 Menzioni d’Onore di questa edizione del Compasso d’Oro International Award, assegnato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, dedicata ad interpretare il tema dell’Esposizione Universale “Progettare la società futura per le nostre vite”, declinato nei tre ambiti Salvare vite, Potenziare vite e Connettere vite. Il progetto presentato da Pigna è una collezione di quaderni realizzata in collaborazione con l’architetto e designer Giulio Ceppi, curatore della mostra “Sociocromie. 100 anni in 25 colori”, ancora oggi esposta presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. La mostra si articola in 25 quadri, ciascuno dei quali con uno specifico e differente cromotipo, che richiama ad altrettanti momenti di valore storico e sociale del ventesimo e del ventunesimo secolo – legati alla politica, agli eventi sportivi, alle innovazioni tecniche, alla moda – che utilizzano il colore quale espressione connotante. Da qui il neologismo, coniato dallo stesso Ceppi, “Sociocromie”. Si va dai “colletti bianchi” alla “maglia rosa”, passando per le “tute blu”, la “green economy”, i “Black Panthers”, il “pallone d’oro”, l’”oro nero” e così via. Da questa mostra è nata così la collezione di quaderni Pigna “Sociocromie”, premiata con la Menzione d’Onore ad Osaka.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che attesta il grande impegno con il quale, dal 1839, Pigna guarda al mondo della scuola e dell’educazione, ma anche a quello del design e della comunicazione. – commenta Massimo Fagioli, presidente ed amministratore delegato di Pigna (nella foto sopra) –. La collezione di quaderni “Sociocromie” rappresenta una opportunità per i più giovani di conoscere ed imparare, in modo semplice ed originale al tempo stesso, eventi dell’ultimo secolo che hanno segnato la storia della nostra società. Un quaderno che diventa, quindi, un racconto".

"Sono particolarmente contento che il progetto sviluppato per una mostra che da oltre due anni sta riscuotendo grande successo presso il pubblico dei giovani e degli studenti che visitano il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano possa trasferirsi direttamente sui banchi di scuola, divenendo un oggetto comprensibile ed utilizzabile da tutti nella quotidianità. Un’operazione, dunque, fortemente democratica, che consente di far entrare anche nella scuola il tema del design" sottolinea l’architetto Giulio Ceppi. I progetti vincitori resteranno esposti in mostra presso il Padiglione Italia fino alla chiusura di Expo 2025 il 13 ottobre, offrendo al pubblico internazionale l’opportunità di esplorare le soluzioni più significative per il futuro della società globale. La cerimonia e la mostra saranno riproposte a Milano, all’ADI Design Museum, il 9 dicembre 2025, e resteranno visitabili fino al 6 gennaio 2026.