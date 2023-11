Alleanze con startup e centri di ricerca

L’INNOVAZIONE è, con affidabilità e dinamicità, uno dei principi guida di Gefran. L’azienda, il cui core business è la progettazione e la produzione di sensori, sistemi e componenti per l’automazione e il controllo dei processi industriali, investe infatti nella creazione di soluzioni e servizi di qualità, rinnovando costantemente il proprio know how. Ed è proprio attraverso un know how specialistico, una flessibilità progettuale e produttiva, una forte spinta innovativa e la valorizzazione del talento che l’azienda costruisce il proprio percorso di crescita. Gefran, infatti, opera in un contesto fortemente tecnologico, dove l’innovazione ha sempre ricoperto una posizione di primo piano, guidando diverse scelte di natura strategica e industriale. Quelle che hanno permesso una crescita sostenibile e costante nel tempo.

Con questo spirito, nel corso degli anni, il Gruppo ha accolto la rapida evoluzione dei temi connessi a Industry 4.0 e IoT, potenziando la propria struttura al fine di cogliere pienamente tutte le opportunità derivanti dalla trasformazione digitale. "Quotidianamente, secondo una logica market-pull, l’azienda si impegna nell’innovare in modo incrementale le soluzioni esistenti, affinché caratteristiche e performance siano in grado di soddisfare le esigenze dei costruttori di macchine e degli End user", presisano in Gefran. "È però fondamentale affiancare a questa innovazione incrementale un processo orientato all’innovazione discontinua, come valore aggiunto per avviare un processo di evoluzione che, oltre a creare nuovi spazi di vantaggio competitivo, possa condurre Gefran a sviluppare nuovi modelli di business".

Questo processo avviene grazie al team "innovazione" che, attraverso un network stabile di relazioni con startup e centri di ricerca universitari sia in Italia che all’estero, lavora per individuare le tecnologie con un potenziale di forte impatto sui prodotti e sui processi produttivo-logistici in un orizzonte temporale di 3-5 anni. "Un approccio – precisa ancora l’azienda – che rappresenta un tratto distintivo del Gruppo e una componente strategica per la sua crescita, incentrata sull’innovazione costante e sulla creazione di nuove opportunità di sviluppo.

S.N.