All’arena del gusto la sostenibilità che arriva in tavola

L’INNOVAZIONE sostenibile sarà protagonista di TuttoFood non soltanto lungo il percorso espositivo, con le novità proposte dalle aziende italiane e internazionali, ma anche nel ricco palinsesto di eventi pianificato durante i quattro giorni di fiera. Tutti gli attori della filiera avranno modo di confrontarsi in dibattiti interattivi sulle sfide in ottica Esg - Environment, Social, Governance – sui nuovi modelli di business, sulla necessità di rivedere i rapporti di filiera e sul nuovo ruolo assunto dagli operatori logistici fino alle nuove piattaforme tecnologiche. Nell’incontro “Reinventing retail: nuovi consumatori, nuovi modelli commerciali nel food”, in programma martedì 9 maggio alle 10.30, il tema della sostenibilità sarà declinato in relazione agli stili di vita e le abitudini di acquisto. Nello stesso giorno L’evento “Better Future. Brand e insegne incontrano l’innovazione sostenibile” indagherà le questioni legate all’innovazione e alla sostenibilità partendo dall’analisi delle nuove tendenze di consumo. L’appuntamento del 10 maggio alle 11.30 “Green Retail Lab: strategie per una nutrizione sostenibile” parlerà invece di sostenibilità nutrizionale: principi fondamentali quali la sicurezza alimentare, la riduzione degli sprechi, il basso impatto ecologico del cibo e la funzionalità degli alimenti, rafforzando il legame tra la salute dell’uomo e quella del pianeta.

Entrando nello specifico delle aree tecniche, “Le sfide dell’imballaggio tra sostenibilità e nuovi obiettivi europei”, fissato per mercoledì 10 maggio alle 12.30, proporrà un aggiornamento sul mondo degli imballaggi food in Italia e sui potenziali impatti che il progetto di regolamento Ue potrebbe avere sul mercato domestico. Con l’intenzione di valorizzare le nuove frontiere in campo agroalimentare TuttoFood ha istituito il Better Future Award, il premio che celebra i prodotti, servizi e soluzioni capaci non solo di segnare un salto qualitativo nel loro segmento, ma anche di farlo rispettando gli standard socio-ambientali richiesti, assegnando tre premi. Verrà valutata l’innovazione, tratto peculiare di tutta la manifestazione, l’etica e la sostenibilità di quelle aziende che si sono distinte per processi industriali e di filiera, greening, territorio-comunità, progetti educativi, lavoro, salute, minoranze e società, sud del mondo e la qualità progettuale del packaging con grande attenzione nei confronti dell’evoluzione del mondo industriale, delle modalità operative e logistiche delle aziende.

Mariachiara Rossi