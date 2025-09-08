Alla Gherardi tecnologia e Ai rivoluzionano il magazzino

NEL CUORE DELLA VALTIBERINA, a Pieve Santo Stefano, nasce una delle realtà più dinamiche del comparto moda italiano: Gherardi Srl, azienda fondata nel 1997 e oggi punto di riferimento per la produzione di camicie di alta qualità per uomo, donna e bambino. Con oltre 500mila capi prodotti all’anno, un equilibrio solido tra linee a marchio proprio e private label, Gherardi rappresenta un modello di crescita sostenibile, innovazione tecnologica e cura artigianale. Ne abbiamo parlato con Andrea Gherardi, ceo dell’azienda, in occasione della notizia dell’imminente apertura di un nuovo magazzino semi-automatico dedicato alla gestione dei capi finiti.

Gherardi, partiamo dalla novità del momento: cosa rappresenta per voi il nuovo magazzino?

"Il nuovo magazzino semi-automatico è un passo importante nel nostro percorso di crescita e ottimizzazione dei processi. Riguarda l’area logistica, uno snodo cruciale per una realtà come la nostra, che ogni anno spedisce centinaia di migliaia di capi. Questo sistema ci permetterà di aumentare l’efficienza, ridurre gli errori e velocizzare le operazioni di spedizione".

In cosa si differenzia rispetto alla vostra attuale struttura logistica?

"Attualmente abbiamo già un magazzino automatizzato per i tessuti, firmato Toyota, che ha migliorato la fase di prelievo e movimentazione dei materiali prima del taglio. Ora, con questa nuova struttura, interveniamo sulla fase finale: la gestione del prodotto finito. Si tratta di un magazzino semi-automatico, quindi con un forte supporto tecnologico, ma che mantiene l’intervento umano nelle attività a maggior valore".

Quali benefici vi aspettate nel breve termine?

"Più rapidità nella gestione degli ordini, più precisione nel tracking dei capi e un miglior coordinamento tra produzione e logistica. Il tutto con un impatto positivo anche sulla qualità del servizio al cliente, che è uno dei nostri pilastri".

Innovazione e tecnologia sono un asse portante per Gherardi. Come convivono con l’artigianalità?

"Perfettamente. La nostra filosofia è sempre stata quella di coniugare la qualità sartoriale con l’alta tecnologia. La mano dell’uomo resta centrale, soprattutto nelle linee più pregiate come la camicia Alessandro Gherardi, realizzata interamente a mano in Italia. Ma dove possibile, lasciamo che la macchina si occupi delle operazioni più ripetitive o rischiose".

Un esempio concreto?

"Abbiamo completamente eliminato, ad esempio, le seghe nastro per il taglio dei tessuti, sostituendole con macchine di taglio automatico dotate di intelligenza artificiale. È una questione di sicurezza ma anche di precisione. Lo stesso vale per il magazzino tessuti, dove la movimentazione è completamente automatica, senza bisogno di intervento umano".

Parliamo di sostenibilità. Avete investito molto in questo ambito.

"Assolutamente. Siamo fortemente orientati alla sostenibilità. Nel 2022 abbiamo ottenuto le certificazioni ISO 9001, 14001 e 45001 e installato un impianto fotovoltaico da 230.000 kWh, che ogni anno ci fa risparmiare circa 81.650 chili di anidride carbonica. È un impegno concreto verso l’ambiente, che si accompagna a scelte produttive sempre più responsabili".

E anche in ambito sociale avete fatto passi importanti, vero?

"Sì. A novembre 2024 abbiamo ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere secondo lo standard Uni/Pdr 125:2022. È un traguardo importante, ma anche un punto di partenza. Stiamo già lavorando al nostro primo Bilancio di Sostenibilità, che prevediamo di completare entro il 2027".

Tornando alla produzione: oltre 500mila capi all’anno. Come si divide il lavoro tra le due divisioni?

"Abbiamo due anime: la parte B2C, dedicata alle nostre linee a marchio proprio, che copre il 45% del fatturato, e la parte B2B, con la divisione Gherardi Pro, che lavora per importanti private label del lusso. Ogni anno produciamo circa 250mila capi a marchio nostro e 270mila conto terzi".

Come è evoluto il vostro business negli ultimi anni?

"Abbiamo vissuto una forte crescita. Nel 2023 abbiamo raggiunto un fatturato record di 24,5 milioni di euro che ci ha dato l’impulso per entrare in partecipazione al 50% con alcune realtà fondamentali nella filiera del confezionamento. In pratica, è stato rafforzato il controllo sulla qualità e sui tempi".

Qual è l’obiettivo di lungo termine per Gherardi?

"Diventare una delle camicerie di riferimento a livello mondiale. Vogliamo portare il nome Gherardi in alto, coniugando l’eccellenza italiana con le migliori tecnologie e mantenendo un’identità etica e sostenibile. Tutti i nostri sforzi, sia progettuali che finanziari, vanno in quella direzione".

In conclusione: perché oggi un cliente dovrebbe scegliere Gherardi?

"Perché trova in noi qualità, affidabilità e passione. Siamo un’azienda capace di fare artigianato di alto livello, ma anche di rispondere alle richieste del mercato globale. Con attenzione all’ambiente, al benessere delle persone e all’innovazione. E con una camicia che sa raccontare tutto questo, punto dopo punto".