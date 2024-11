Alis: "Siamo una rete solida e inclusiva"

GUIDO GRIMALDI è stato riconfermato alla guida di Alis, come presidente. La sua elezione è arrivata pochi giorni fa, ad otto anni dalla nascita dell’associazione, che raggruppa le imprese che si occupano di logistica nel mondo dei porti. Alis è partner dell’iniziativa organizzata dal nostro giornale dedicata all’economia dei porti. "Il dato che vorrei sottolineare è l’incredibile e rapida crescita associativa che abbiamo vissuto in – e che sitamo vivendo – questi anni di profonde evoluzioni. Oggi Alis rappresenta a livello italiano ed europeo 2.300 imprese, 320 mila lavoratori e 90 miliardi di euro di fatturato aggregato. A questi numeri ci siamo arrivati con il duro lavoro quotidiano, trasmettendo e ricevendo la fiducia verso i soci e puntando su una squadra solida e motivata", dice Guido Grimaldi.

Dalla sua costituzione, Alis – che il 3 dicembre a Roma la sua assemblea – si è impegnata "per creare una rete solida ed inclusiva, aperta a tutta la filiera dei servizi, offrendo agli interlocutori una concreta immagine di compattezza e di serietà", aggiunge Grimaldi. L’associazione di categoria dialoga con le istituzioni e ha come obiettivi "l’internazionalizzazione delle imprese, la semplificazione e sburocratizzazione del settore, ma anche l’esigenza di garantire un servizio di continuità territoriale con le grandi isole italiane. Ci siamo battuti per equilibrare il sistema delle sovvenzioni pubbliche e per evitare quindi la concorrenza sleale a danno di imprese e cittadini sardi e siciliani, facendo così risparmiare al Governo italiano oltre 50 milioni di euro all’anno", dice Grimaldi.

Il presidente ricorda, inoltre, il contributo dell’associazione nel mettere assieme domanda e offerta nel settore: "Nel 2022 è nata, infatti, Alis Academy, che ha contribuito a creare 8 mila posti di lavoro per i giovani talenti". Aggiunge il dg Marcello Di Caterina: "Lo stesso anno abbiamo varato anche Let Expo, la più importante fiera del trasporto, della logistica sostenibile e dei servizi alle imprese, che nell’ultima edizione ha raggiunto 100 mila visitatori, 400 espositori e 350 relatori e che ha fornito molti elementi innovativi nel panorama fieristico del Paese. Tornerà dall’11 al 14 marzo a Verona. Nel biennio 2023-2024 abbiamo dato particolare risalto agli eventi pubblici che si sono affermati ormai come appuntamenti di riferimento nelle agende politiche e imprenditoriali".

Le. Ma.