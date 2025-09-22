Alimentazione e produttività:: "La pausa pranzo è benessere"

IN UN MONDO DEL LAVORO sempre più competitivo e veloce, la qualità dell’alimentazione dei dipendenti è diventata una leva strategica per migliorare il benessere e la produttività aziendale. Ciò che i lavoratori mangiano durante la giornata influisce direttamente sulla loro energia, capacità decisionale, resistenza allo stress e rendimento generale. Secondo un recente studio dell’Ilo, l’agenzia per il lavoro delle Nazioni Unite, la questione di come i lavoratori mangiano in azienda spesso non viene presa nella dovuta considerazione ma l’accesso a un’alimentazione sana è essenziale quanto la protezione dalle sostanze chimiche o dal rumore presenti sul posto di lavoro. Lo studio Ilo dimostra che una buona alimentazione sul lavoro conviene perché porta ad un aumento della produttività, a benefici sul morale dei lavoratori, previene incidenti e morti premature e riduce i costi sanitari. In particolare, un’alimentazione adeguata può aumentare i livelli di produttività del 20%. È per questo che sempre più aziende stanno puntando ad offrire ai propri dipendenti non più una mensa ma un vero e proprio ristorante aziendale, in alcuni casi anche con ordinazioni consegnate al tavolo e indicate attraverso Qr code, materie prime a chilometro zero, piatti cucinati sul posto ed estrema attenzione alla sostenibilità lungo tutta la filiera.

Un’ azienda della ristorazione aziendale in grado di rispondere a queste nuove esigenze del mercato è Pedevilla. Fondata nel 1973, è un’eccellenza italiana a conduzione familiare che da oltre cinquant’anni si occupa di ristorazione aziendale. È specializzata nel progettare ambienti interaziendali con una cucina home made e servizi su misura, con l’obiettivo di trasformare la pausa pranzo in un momento di benessere e cultura aziendale.

Nel 1998 l’azienda ha esteso le proprie operazioni a tutta Italia, fornendo una selezione di prodotti cucinati sul posto e provenienti dal territorio, ottimizzando i percorsi di trasporto in modo da ridurre l’impatto ambientale. Nel 2013 ha inaugurato il primo ristorante customizzato interaziendale in Italia con una proposta di cucina home made e cibo fresco di qualità. Un modello di successo visto che il fatturato 2024 è arrivato a oltre 64 milioni di euro nel 2024 con una crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Sono stati 6,6 milioni i pasti serviti lo scorso anno con 117 clienti attivi su tutto il territorio nazionale e 1118 collaboratori diretti, con un aumento di oltre il 22%. "Una delle caratteristiche peculiari di Pedevilla è la grande attenzione alla sostenibilità. Nel 2021, siamo diventati la prima società benefit nel settore della ristorazione collettiva in Italia, impegnandoci a generare benefici sociali e ambientali pur mantenendo l’obiettivo di profitto. – afferma il presidente, Nicola Pedevilla (nella foto in basso) –. Integriamo la responsabilità sociale nel modello operativo, adottando pratiche sostenibili e trasparenti e nel 2024, siamo stati la prima azienda del settore al mondo a ottenere la certificazione B Corp. Un impegno notevole visto che il processo di certificazione B Corp prevede una valutazione approfondita dell’impatto di un’azienda su 5 aree specifiche (governance, lavoratori, ambiente, comunità e clienti) con richiesta di ricertificazione ogni tre anni". Pedevilla a partire dal prossimo anno, si allineerà formalmente ai requisiti previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd), la normativa europea che definisce nuovi standard per il reporting di sostenibilità. Pedevilla, infatti, dal 2022 presenta al mercato un dettagliato report di sostenibilità.

In ambito strettamente ambientale, Pedevilla è impegnata a promuovere un modello di ristorazione collettiva circolare: dalla riduzione degli sprechi alimentari alla selezione di fornitori a basso impatto ambientale, fino all’adozione di sistemi di raccolta differenziata e compostaggio. Attualmente sono 90 i ristoranti plastic free con 810mila euro investiti in packaging sostenibile. L’azienda è inoltre molto attenta ad approvvigionarsi da fornitori locali e regionali per ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto delle merci e valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio. Una scelta che favorisce la freschezza dei prodotti, il supporto all’economia locale e una filiera più corta e trasparente, coerente con i principi della sostenibilità. Inoltre, seleziona fornitori che adottano pratiche di agricoltura biologica, evitando l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, per offrire pasti più sani, tutelando al contempo la biodiversità e la salute dei suoli. Nell’ambito della gestione responsabile dei rifiuti, Pedevilla sta inoltre introducendo impianti di compostaggio nei ristoranti aziendali per riutilizzare i rifiuti organici, in linea con obiettivi di economia circolare. Il compost prodotto, ridotto fino al 20% del peso iniziale e igienizzato, può essere utilizzato come fertilizzante, ad esempio per l’orto aziendale. Questo sistema riduce le emissioni di anidride carbonica, ottimizza la gestione dei rifiuti e favorisce progetti educativi sul tema della sostenibilità.

Ma per Pedevilla la ristorazione aziendale è anche un’occasione per stimolare maggiore consapevolezza tra gli utenti su temi di rilevanza culturale, ambientale e sociale. Sono stati infatti 85 i ristoranti aziendali con giornate multiculturali che hanno proposto menù ispirati a diverse culture del mondo, 43 i ristoranti aziendali con giornate regionali dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane e 60 i ristoranti aziendali con giornate green che promuovono un’alimentazione più sostenibile attraverso la proposta di menù completamente vegetariani o vegani.