Alga Bio raddoppia la produzione. Nuovi posti di lavoro

NOZZE NEL SETTORE DELLA BELLEZZA italiana. Il gruppo Mirato, leader del comparto, guidato dal presidente Fabio Ravanelli, ha annunciato l’acquisizione, tramite la controllata Mil Mil 76, del 100% di Alga Bio. L’azienda, con sede a Napoli, è specializzata in prodotti per la cura della casa, ecologici e sostenibili, un know how che darà un forte contributo a consolidare il ruolo del gruppo Mirato anche nel mercato dell’home care. Fabio Ravanelli (nella foto a destra) guiderà il nuovo consiglio di amministrazione che vedrà Roberto Petrosino (nella foto a sinistra) nel ruolo di amministratore delegato per la gestione operativa, mentre Gianluca De Simone (nella foto in basso), in continuità con Alga Bio, ricoprirà la carica di amministratore delegato, in particolare negli ambiti di prevenzione, sicurezza, ambiente e gestione del sito produttivo. La sede produttiva di Alga Bio resterà nello stabilimento di Napoli, dove è previsto il raddoppio della produzione nei prossimi mesi e un ampliamento del personale per soddisfare la crescente richiesta del mercato. "È un progetto di grande rilevanza - spiega il presidente del gruppo Mirato, Fabio Ravanelli, che non solo rafforza la posizione nel mercato della divisione brand di Mil Mil 76, ma si inserisce perfettamente nel percorso di sostenibilità che caratterizza il nostro impegno, avviato nel 2017 con l’acquisizione del saponificio Gianasso e il marchio ‘I Provenzali’". "Con questa nuova acquisizione – approfondisce -, estendiamo i valori del brand Mil Mil - già affermati nella cura della persona con soluzioni innovative come le buste ricarica - anche al settore della casa, confermando la nostra attenzione all’ambiente e alle esigenze dei consumatori".

La strategia commerciale sarà affidata a Mil Mil 76, con il direttore commerciale Roberto Nuvolone a capo delle vendite. L’obiettivo è integrare il marchio Alga Bio nel portafoglio di Mil Mil 76, già forte di brand di successo come Strabilia, Milmil, Figaro, Elidor, Gomgel, Delice e Benefit, per dare nuovo slancio al segmento home care. Ma qual è il valore aggiunto che porterà Alga Bio? "Reca con sé - spiegano dal gruppo Mirato - una tradizione artigianale unica, rappresentata dal suo sapone ecologico all’olio di cocco, prodotto seguendo un’antica ricetta tramandata dal 1958. La saponificazione in caldaia, con ingredienti naturali come acqua demineralizzata, olio di cocco e idrossido di potassio, conferisce al prodotto caratteristiche di eccellenza e una biodegradabilità al 100%". "Un prodotto storico che - come ribadisce l’ad Gianluca De Simone - è nato da un’idea del nonno, nel 1958, in una bottega dedicata alla produzione di lisciva e saponi, che oggi è un laboratorio artigianale che produce prodotti ecologici a basso impatto ambientale".

L’operazione di acquisizione, supervisionata da Price Waterhouse, rappresenta un ulteriore passo nella strategia del gruppo Mirato verso un futuro sempre più sostenibile e un rafforzamento dell’attività di produzione e commercializzazione di prodotti per l’igiene e la bellezza. Il gruppo è tra i leader del mercato nazionale in tutti i principali segmenti dell’igiene personale, della cura dei capelli, del viso e del corpo, con marchi entrati in tutte le famiglie e ormai iconici, come Intesa, Malizia, Splend’Or, oltre a ‘I Provenzali’, Clinians, Geomar, Breeze, Nidra e Glicemille. Azienda storica del settore, è una società per azioni con sede in Landiona (Novara). Una realtà industriale dalle caratteristiche tutte italiane, ma dal respiro sempre più internazionale, in grado di soddisfare sia richieste più specifiche che diversificate.

Il 2023 ha visto il gruppo Mirato registrare un ricavo complessivo di oltre 270 milioni di euro, segnando un aumento del +12% rispetto all’anno precedente e superando nettamente il mercato. Fondato sui principi di responsabilità ambientale, flessibilità produttiva e qualità 100% italiana, con 17 marchi consolidati e 29 linee di produzione all’avanguardia, vanta oltre 175 milioni di pezzi realizzati, includendo 247 nuovi prodotti industrializzati e la proposta di oltre 1.000 nuove formule. L’azienda ha registrato un aumento del 9,7% del numero di pezzi venduti, confermando una solida traiettoria di crescita. Settori chiave come i deodoranti (+18,7% rispetto al +15,3% del mercato a valore) e i bagnoschiuma (+19,7% rispetto al +9,4% a valore del settore) hanno ottenuto risultati brillanti, mentre la skincare ha evidenziato un +22,8% per la detergenza e un +10,4% per i trattamenti viso. Registrando un +68,1% a valore e un +55,6% a unità, il restyling della linea Nidra ha contribuito alla crescita dei saponi solidi. "Abbiamo lavorato per registrare una crescita del 10% per il 2024, adottando una strategia mirata sia sul mercato interno italiano, dove abbiamo puntato sia sul consolidamento della nostra posizione e all’innovazione dei prodotti, sia sull’espansione internazionale in mercati chiave – sottolinea Ravanelli - . Attualmente, l’export rappresenta circa il 20% del nostro fatturato, ma stiamo implementando strategie per potenziare la nostra presenza internazionale. Tra queste, vi è il rafforzamento delle attività dei nostri partner e filiali in aree chiave come l’Europa dell’Est e il Medio Oriente, insieme all’ulteriore sviluppo delle nostre società controllate, già operative a Shanghai e a Hong Kong". E aggiunge: "Con il 70% delle vendite in Cina che avviene tramite canali online siamo ben consapevoli dell’importanza crescente del commercio digitale in questo mercato in rapida espansione. Continueremo, perciò, a concentrare i nostri sforzi sull’export, utilizzando le nostre società controllate e filiali commerciali, per massimizzare la crescita internazionale".