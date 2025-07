Alessandro Bocca è country manager di myPos per l’Italia

IL MERCATO italiano sta evolvendo rapidamente, con le piccole e medie imprese alla ricerca di soluzioni di pagamento flessibili, sicure e innovative. Non vedo l’ora di lavorare con il team di myPOS, per offrire servizi di qualità ai nostri clienti e partner in tutta Italia", dice Alessandro Bocca, nuovo Country Manager di myPOS Italia (nella foto in basso). MyPOS, fintech innovativa impegnata nel supporto delle piccole e medie imprese in tutta Europa, ha nominato Alessandro Bocca nuovo Country Manager Italia, con l’obiettivo di guidare le piccole e medie imprese, i merchant e gli imprenditori locali in un percorso di trasformazione digitale di successo. Questa scelta sottolinea l’impegno di myPOS nell’espandere la propria presenza e rafforzare le operazioni sul mercato italiano. Bocca guiderà un team di esperti che lo supporterà nel confermare myPOS come partner affidabile e solido per tutte le realtà italiane che desiderano intraprendere un percorso di crescita. In qualità di Country Manager, Bocca sarà responsabile della supervisione delle operazioni di myPOS, dello sviluppo del business e della costruzione di relazioni con merchant, partner e stakeholder locali. "Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di myPOS in un momento così entusiasmante", aggiunge.

"Il mercato italiano sta evolvendo rapidamente, con le piccole e medie imprese alla ricerca di soluzioni di pagamento flessibili, sicure e innovative. Sono certo che continueremo la nostra missione di rendere i pagamenti digitali più semplici e accessibili nel nostro Paese. Insieme continueremo a innovare, fissare nuovi standard e sostenere la crescita delle imprese italiane". Nel corso della sua carriera, Bocca ha maturato esperienza nel settore fintech e dei pagamenti, avendo ricoperto ruoli di leadership in aziende di rilievo come Sella Group, Axerve e, più recentemente, Fabrick. Ha iniziato la sua esperienza nel 2008 entrando in Sella Group, dove ha ricoperto ruoli nello sviluppo del business e nel product management. Nel 2017, Bocca è diventato Head of the Payment Acceptance business line di Axerve, azienda focalizzata sullo sviluppo di piattaforme tecnologiche per l’accettazione dei pagamenti, dove è stato poi nominato Ceo nel 2019. In questo ruolo, ha guidato la trasformazione dell’azienda. Dal 2024 Bocca ha, poi, ricoperto il ruolo di Chief Business Officer di Fabrick.

