Ai, innovazione e dinamicità:: "i capisaldi di Blureflex"

LA STORIA DELL’AGENZIA di packaging design e preparazione alla stampa Blureflex inizia nel 1997, dall’intuizione e dall’esperienza nel mondo della pubblicità di Patrizia Pozzi (ora ceo dell’azienda) e di Enrico Curti. Hanno unito competenze e prospettive e hanno creato una società grafica a cui si sono uniti come soci anche Marco Carletto, esperto in pre-press, e il fratello Paolo, perito grafico, cresciuti all’interno della storica tipografia del padre. "Il primo giorno di apertura – ricorda Pozzi –, il telefono non era ancora stato installato. Il titolare di un’azienda alimentare ci ha cercato tramite il numero di casa della mia famiglia e mio padre, ricevuta la chiamata, è corso in studio per recapitarmi il messaggio. Era la Pagani Alimentari, il nostro primo e importante incarico. Ancora oggi, dopo 28 anni, collaboriamo con l’azienda che ha dato il via professionale alla nostra attività". Con impegno e ambizione, l’azienda di packaging design con sede a Cusago, hinterland milanese, è cresciuta e ha celebrato il traguardo dei 28 anni di lavoro con l’espansione del suo nucleo creativo, avviando "TooBlu", la nuova "agenzia di brand identity e comunicazione visiva all’interno di Blureflex", spiegano dall’azienda che "gestisce un servizio di packaging design end-to-end e brand identity, capace di occuparsi di ogni step del progetto, dallo studio preliminare fino alla realizzazione di esecutivi e impianti per ogni tipologia di stampa – proseguono –. Crescendo anno dopo anno in modo consistente e sostenibile, l’azienda ha guadagnato la fiducia di clienti e gruppi italiani e internazionali. La creazione di TooBlu segna una nuova fase di sviluppo del gruppo".

"Col passare del tempo – precisano i soci – abbiamo sentito l’esigenza di esprimere un’identità più chiara e creare una struttura ancora più definita e autonoma per il nostro reparto creativo, che diventa ora una agenzia, con una squadra dinamica e giovane, attenta all’innovazione". L’agenzia TooBlu, appena nata, ha già vinto diversi riconoscimenti, al New York Product Design Awards (guadagnandosi l’ambito "premio silver") e al concorso Mediastars – Premio Tecnico della Pubblicità italiana, dove vengono presentate le idee migliori del panoram nazionale. Il progetto "Birra A127" è stato scelto come primo classificato "Limited Edition" alla categoria "Packaging-Food", ricevendo inoltre due "Special Star" per la direzione creativa (Valerio Tizzi) e per le illustrazioni (Stefano Borella). A suscitare apprezzamento, sono state in particolare le storiche icone di arte, poesia e cultura rappresentate sulle etichette delle lattine di birra con una nuova identità creativa, così come le immagini della natura che si trasforma e diventa grottesca, provocatoria e riflessiva. Inoltre, per il progetto "Pizza Franco Manca", realizzato per Rondanini UK e distribuito nel Regno Unito, l’agenzia ha vinto una "Special Star" per la direzione creativa (Marco Gadia), sempre per la stessa categoria.

"Siamo un gruppo che lavora con grande passione e professionalità – commentano i soci di Blureflex –. Abbiamo tanti motivi per festeggiare il momento attuale, risultato di un percorso che ci rende fieri e, al tempo stesso, pieni di stimoli per affrontare nuove sfide. La nostra longevità è un riflesso del nostro stile concreto di fare impresa, offrendo un servizio in grado di gestire ogni fase del progetto: dallo studio grafico iniziale fino alla realizzazione di esecutivi e impianti per qualsiasi tipologia di stampa, con l’uso di tecnologie all’avanguardia". L’azienda è diventata, così, un punto di riferimento, con clienti italiani e internazionali. In 28 anni di impresa, il team ha sviluppato centinaia di progetti, seguendo, tra gli altri, clienti come Giovanni Rana, Newlat Food, Sterilgarda e Sperlari. Girando per gli scaffali dei supermercati, si possono notare decine di prodotti, risultato dell’attento studio del team Blureflex, come i packaging della pizza "Franco Manca", la pasta Delverde, vini Effluvio, prodotti per l’infanzia e altri alimentari di marche note nel panorama italiano e internazionale.

Un successo dopo l’altro, dovuto, secondo il gruppo, soprattutto all’identità dell’azienda, espressa anche dal murale realizzato dall’artista milanese EricsOne: "Interpreta l’atmosfera che si respira in Blureflex e in TooBlu: innovativa, dinamica, coesa e vivace", sottolineano i soci. In sintonia con i nuovi sviluppi, Blureflex ha deciso di rinnovare anche il proprio sito web e l’immagine coordinata, che "ha guadagnato in eleganza, freschezza e modernità", esprime il team.

L’azienda alle porte di Milano continua a crescere in modo costante, sviluppando nuovi progetti all’avanguardia, grazie alla formazione continua dei creatori, per offrire soluzioni sempre più adeguate ai tempi moderni. "Una sfida molto attuale per il nostro settore è legata all’uso dell’intelligenza artificiale – spiegano Patrizia Pozzi e i fratelli Marco e Paolo Carletto –. L’AI è un mezzo, non il fine. Come è successo in passato per altri strumenti innovativi, questa nuova tecnologia potrà portare sempre maggiori benefici quanto più sarà affiancata a un pensiero di base significativo". Tra le caratteristiche dell’azienda che i soci mettono in evidenza, ci sono anche "la flessibilità e l’attenzione con cui ci prendiamo cura delle esigenze dei nostri clienti: sono il più grande punto di forza di Blureflex. Alcuni ci danno fiducia da quasi trent’anni e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Grazie a un team giovane e affiatato, attento al rapido cambiamento tecnologico che ci impone lo scenario moderno – conclude il gruppo –, guardiamo al futuro con grande entusiasmo. Lo stesso che ci ha guidato fin qui dall’inizio della nostra storia".