Ai affamata di energia: "L’Europa resta indietro"

SERVE TANTA ENERGIA per far lavorare i data center che gestiranno l’Intelligenza artificiale. "E questa è una sfida cruciale per l’Europa: se non controlleremo i sistemi scivoleremo inesorabilmente verso il Terzo mondo e potremo solo comprare, senza produrre nulla": parola di Paolo Branchini, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, una delle anime di Comolake 2025, un summit, che riunisce leader istituzionali, accademici e industriali da oltre 15 Paesi, pensato per discutere il futuro ai livelli più alti di intelligenza artificiale, quantum computing, sanità digitale, mobilità sostenibile e molto altro.

"E ora che l’IA ha applicazioni poco estese il consumo di energia è contenuto ma nel momento in cui i tool estenderanno il loro raggio d’azione il problema per l’Italia e l’Europa diventerà cruciale con una quota di energia complessiva da destinare ai data center che oscilla dal 30 al 40%", aggiunge Branchini. Con Comolake 2025 il futuro del digitale si incontra sul lago di Como. In calendario da domani, 14 ottobre, fino al 17, a Villa Erba di Cernobbio, un evento che mette insieme istituzioni, imprese, pubblica amministrazione e università per raccontare il futuro dell’innovazione digitale. Tra gli ospiti il premio Nobel per la fisica Gerardus ’t Hooft, che aprirà i lavori della prima giornata del Digital Innovation Forum- ComoLake 2025, oltre a Thibault Damour (premio Albert Einstein), Marc Mézard (già direttore dell’École Normale Supérieure di Parigi), Gian Francesco Giudice (direttore del dipartimento di Fisica Teorica del CERN di Ginevra). Sul palco del Forum sono attesi ministri, rappresentanti di agenzie governative e organismi sovranazionali, Ceo di aziende leader e imprenditori innovativi, con l’obiettivo di costruire un dialogo costruttivo ad ampio raggio sulle politiche, le tecnologie, le strategie e le soluzioni per affrontare le sfide che si affronteranno nei prossimi anni. Il forum si articolerà in sei sessioni plenarie e quindici sessioni tematiche di approfondimento, dedicate all’innovazione e alla transizione digitale.

Tra i temi al centro del dibattito: intelligenza artificiale e i suoi impatti su economia, società e istituzioni; quantum computing, con focus sul ruolo dell’Europa e delle sue industrie nella competizione globale; sanità digitale, tra telemedicina, ospedali virtuali e innovazioni farmaceutiche basate su modelli computazionali; mobilità e trasporti, con scenari di elettrificazione, intermodalità e smart cities; reti e infrastrutture, cruciali per sostenere la competitività europea e lo sviluppo delle tecnologie emergenti; energia e sostenibilità, con attenzione a decarbonizzazione, idrogeno e nuove fonti; banking, insurance e fintech, tra blockchain, valute digitali e sistemi di pagamento evoluti; public sector, per un’amministrazione più accessibile, trasparente ed efficiente. Il Forum si terrà dal 14 al 16 ottobre con tre giornate di conferenza, mentre il 17 ottobre sarà interamente dedicato ad 80 Startup innovative, selezionate con partner di elevato prestigio, attraverso criteri accurati di scelta. Durante la giornata, le giovani imprese avranno l’occasione di presentare i propri progetti con sessioni di elevator pitch, confrontarsi con investitori e stakeholder e partecipare a workshop tematici curati dai partner del Forum. Uno dei momenti più attesi dell’edizione 2025 sarà la cerimonia dei ComoLake Awards, che premieranno aziende, istituzioni e startup che si sono distinte per progetti di eccellenza nell’ambito della trasformazione digitale.