Made in Italy
22 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Agroalimentare,. Italia leader in Europa

L’AGROALIMENTARE ITALIANO archivia il 2024 con numeri da record e una sfida che guarda al futuro. È quanto emerge dal Rapporto 2025 sull’Economia Agroalimentare dell’Ufficio Studi, Ricerche e Innovazione di Bper, che fotografa un settore strategico per il Paese, capace di trainare la crescita nonostante inflazione, crisi demografica e tensioni commerciali. Il dato più rilevante è il primato europeo dell’agricoltura italiana: con 44,4 miliardi di euro di valore aggiunto (+9% sul 2023) l’Italia ha superato Francia e Spagna, dopo anni di rincorsa. L’industria alimentare, a sua volta, ha registrato un +3,5% raggiungendo i 37 miliardi di euro e confermando il terzo posto nell’UE.

La spinta arriva dall’estero: l’export ha toccato i 69 miliardi di euro (+7,5%), con un saldo positivo nei prodotti trasformati pari a 14,2 miliardi. In sviluppo anche le attività secondarie, trainate principalmente dagli agriturismi e dalla produzione di agroenergie. Il contributo dell’agricoltura alla produzione di energia rinnovabile nazionale si è attestato all’11%: da qui al 2030, secondo le stime, si potrebbe arrivare al 22%. Se il traino delle vendite all’estero sostiene la filiera, il mercato interno resta fermo. I consumi alimentari stagnano e la quota di spesa delle famiglie destinata al cibo è scesa dal 21% del 2020 al 18% del 2025. Una dinamica che, insieme all’eventuale introduzione di dazi statunitensi sui prodotti europei, potrebbe frenare l’espansione del settore, anche rinforzando il fenomeno dell’Italian sounding.

"Bper è da sempre attenta a questa filiera che, nel complesso, in Italia interessa 1,4 milioni di addetti e oltre 700 mila imprese. Per la Banca lo studio verso il settore agroalimentare rappresenta un’attenzione che si rivolge all’identità del Paese, al territorio e al futuro" commenta Eliana Chessa, Responsabile Ufficio Studi, Ricerche e Innovazione di Bper. La sfida sarà mantenere la leadership europea puntando su innovazione, sostenibilità e accesso al credito. Marco Lazzari, Responsabile del Servizio Agri Banking di Bper, dichiara infatti che "L’obiettivo della Banca è accompagnare la filiera nella transizione tecnologica e sostenibile, anche attraverso soluzioni finanziarie dedicate e una forte attenzione al credito agrario. Con il nostro servizio Agri Banking, nato per dare una consulenza specialistica alle tante aziende del settore primario e agro industriale, accompagniamo le imprese lungo tutte le fasi della filiera – aggiunge Lazzari –. Siamo al fianco di chi investe in digitalizzazione, produzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi per la gestione e mitigazione dei rischi climatici ed in generale a tutto quanto attiene alla sostenibilità e all’innovazione. Guardiamo con attenzione al contributo delle donne e dei giovani, che rappresentano una forza propulsiva fondamentale per la crescita del settore".

