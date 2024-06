Nei suoi 75 anni di attività, Dal Cin ha via via ampliato il suo lavoro di ricerca e produzione, espandendo i propri mercati in Italia e all’estero con la costruzione di stabilimenti produttivi e filiali commerciali, e con la nascita di alcune consociate italiane ed estere. L’azienda, con circa 56.000 m² di area industriale complessiva, oggi esporta principalmente in Europa e ha una rete commerciale internazionale in fase di ulteriore sviluppo, che include mercati in UE, Est Europa, Russia, Usa, Canada, Sud America, Cina, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda.