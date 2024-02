Tassoni è nata a metà del 1700, come piccola spezieria nel centro di Salò, cittadina lombarda adagiata sulla sponda occidentale del lago di Garda, ricca di storia e di fascino, caratterizzata dallo stile Liberty. Nella spezieria, una bottega-laboratorio specializzata in medicamenti a base naturale, gestita dallo speziale, personaggio alchemico, profondo conoscitore di erbe medicinali, la famiglia Bondoni produce e vende distillati come l’acqua di cedro, ottenuta dalle scorze di cedri ’citrus medica’ coltivati negli agrumeti della zona.