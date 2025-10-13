Agricoltura e dazi. I rischi del settore: "Servono regole comuni a tutti"

FRONTEGGIARE IL CALO delle vendite negli Usa a causa dei dazi, respingere il rischio di tagli al bilancio della Pac ed evitare che gli accordi del Mercosur finiscano per penalizzare i prodotti di qualità del Made in Italy agricolo. È questa la posizione di Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani e imprenditore modenese (in foto).

Come si può evitare che gli accordi Mercosur diventino una catastrofe per l’agricoltura italiana?

"Riteniamo che le misure di salvaguardia annunciate dalla Commissione a tutela dell’agricoltura debbano trasformarsi in un testo legislativo vero e proprio. Solo così potranno, davvero, essere utilizzate. È necessario che queste siano rapide e trasparenti. In passato tali misure non sono state utilizzate in modo appropriato: sia nell’import di riso, che per il blocco di agrumi esteri per il rischio di fitopatie. Chiediamo, inoltre, un monitoraggio semestrale dei prodotti "sensibili" (carni, zucchero, cereali) e una reciprocità negli standard produttivi tra Ue e Mercosur, in modo da evitare concorrenza sleale e tutelare le eccellenze del Made in Italy. Dovranno, poi, aumentare i controlli doganali, come pure le iniziative di promozione dei prodotti europei e il supporto economico alle aziende in difficoltà, a fronte di possibili turbative di mercato generate dalle importazioni".

Che conto si appresta a pagare l’agroindustria italiana a causa dei dazi?

"Cia stima perdite superiori al miliardo di euro per il settore agroalimentare, soprattutto verso gli Usa. Si rischia un calo dell’export, danni importanti al comparto vitivinicolo e all’intero indotto, con un aumento dei costi per le imprese che tenderanno a perdere margini di profitto oppure a dover trasferire parte di questi costi sui consumatori, rischiando di ridurre la domanda nel mercato Usa. L’effetto combinato di dazi e fluttuazioni del cambio euro-dollaro non potrà che aggravare l’impatto delle misure doganali, traducendosi in costi aggiuntivi reali per le aziende nazionali e rendendo complessivamente meno competitivo il Made in Italy".

Quali sono i prodotti più penalizzati dai dazi?

"Secondo Cia, i prodotti più colpiti sono vino, olio extravergine di oliva, formaggi (come Pecorino Romano, Parmigiano Reggiano, Grana Padano), pasta e settore suinicolo. Il rischio è molto alto per il vino, che rappresenta il primo mercato di esportazione oltreoceano. Gli Usa sono, infatti, la prima piazza mondiale con circa 1,9 miliardi di euro di fatturato nel 2024. A dipendere maggiormente dagli Stati Uniti sono i vini bianchi Dop del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, con una quota del 48% e un valore esportato di 138 milioni di euro nel 2024; i vini rossi toscani Dop (40%, 290 milioni), i vini rossi piemontesi Dop (31%, 121 milioni) e il Prosecco Dop (27%, 491 milioni)".

È in corso la discussione per la nuova Pac. Qual è la posizione della Cia?

"Riteniamo che le proposte avanzate dalla Commissione in merito al futuro Quadro finanziario pluriennale e alla revisione della Pac, con ulteriori tagli al suo budget, siano inaccettabili. Siamo contrari a una visione per il futuro che non valorizzi l’Europa. Cia sostiene una Pac autonoma, che non mini i principi del mercato europeo e sia più equa, vicina alle esigenze dei produttori, garantendo parità di trattamento e sostegno alle imprese agricole italiane. È indispensabile continuare a chiedere a Bruxelles di riconoscere la centralità dell’agricoltura".

Come si possono ridurre le disparità tra gli stati Ue?

"Abbiamo bisogno di un’Europa che sia capace di considerare i diversi bisogni territoriali. Tuttavia, questo non deve tradursi nella frammentazione in 27 piani nazionali, che rischierebbero di minare la competitività, indebolire il mercato interno e mettere in pericolo l’agricoltura. Proponiamo regole comuni, con l’adozione di normative che mettano i produttori europei sullo stesso piano. Serve maggiore coesione e rapidità di intervento su crisi e squilibri di mercato e, non meno importante, un utilizzo uniforme a livello europeo delle diverse sostanze attive".

Il settore vitivinicolo è in affanno con giacenze al top nelle cantine. Come se ne esce?

"Si deve individuare una strategia di interventi strutturali per la gestione dell’offerta, anche europea, per contenere la produzione annuale. Tali misure dovranno prendere in considerazione l’intero quadro di crisi, compresi l’instabilità climatica e l’impatto derivante dai dazi imposti dagli Usa. Sono, inoltre, necessarie campagne di comunicazione che contrastino, a livello europeo, tutte le voci che sconsigliano il vino per ragioni di salute, senza distinguere tra consumo moderato e abuso. Oltre a questo, servono iniziative mirate all’educazione al consumo delle giovani generazioni nei mercati maturi e in quelli emergenti, difendendo il vino da pregiudizi e fake news. Bisogna comunicare un prodotto ready to drink con tecniche di linguaggio moderne e inclusive, spesso trascurate da chi usa un vocabolario che tende a escludere larghe fasce di consumatori con poche conoscenze specifiche".

Continua la discussione, ma si intensificano i danni da fauna selvatica. Cosa chiede la Cia?

"Cia chiede norme più rigide, una gestione della fauna selvatica (cinghiali e lupi in primis) con piani di contenimento concreti e rimborsi rapidi per i danni subiti dalle aziende, che ormai si aggirano tra i 50-60 milioni di euro l’anno. Va cambiata una legislazione vecchia di trent’anni che si focalizzava sulla protezione della fauna e non risponde più alle mutate condizioni agricole e ambientali di un Paese in cui talune specie sono in sovrannumero se non, addirittura, infestanti".