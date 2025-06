Agricoltura acquaponica, l’innovazione è protagonista

SITUATO AL CROCEVIA fra le macro aree economiche settentrionali e meridionali, l’Alto Adige è un punto di incontro di culture, al di là dei confini. Con uno sguardo sostenibile al futuro, le aziende altoatesine adottano approcci innovativi e sono in costante evoluzione. Grazie alla loro ricerca continua di miglioramento e al loro spirito di innovazione, contribuiscono a definire nuovi standard. In questo modo, stanno configurando attivamente un futuro importante non solo per la regione, ma anche per la comunità globale. In questo le aziende sono aiutate da IDM Alto Adige, che supporta le aziende e i settori strategici del territorio nel loro sviluppo economico e innovativo. Con un prodotto interno lordo alto, l’Alto Adige, ha, infatti, davvero molto da dire sull’innovazione. Alcune aziende di spicco sono a conduzione familiare da diverse generazioni. Questa struttura tradizionale le rende solide e stabili, pur restando flessibili e dinamiche.

Le imprese in questa zona d’Italia di confine hanno un alto tasso di innovazione e di internazionalizzazione. Esistono, poi, anche imprese del settore agritech e greentech che operano a livello mondiale. Le loro innovazioni stanno definendo nuovi standard e sono sinonimo di alta qualità a vantaggio di tutti. Non rappresentano un riferimento soltanto per l’Alto Adige, ma sono anche ambasciatrici di un approccio imprenditoriale all’avanguardia che mira al futuro. E’ il caso di Almiro e di Solos, due piccole imprese agricole che si occupano di futuro, grazie alla coltura acquaponica. Almiro è guidata da Alexander Springeth, il proprietario dell’impianto di acquaponica. Con lui lavora Roman Rottensteiner, un frutticoltore con produzione biologica. "Utilizziamo il metodo dell’acquaponica per allevare in modo sostenibile i pesci e allo stesso tempo coltivare frutta e verdura fresca. In questo modo garantiamo ai nostri clienti prodotti freschi, che vengono consegnati direttamente a casa", racconta Roman Rottensteiner.

"Pensiamo che questa produzione sia il futuro. Abbiamo due vasche nelle quali coltiviamo il pesce gatto africano. Questa particolare tecnica consente di limitare il consumo di acqua e di coltivare pesce e verdura, soprattutto insalata, in acqua. Produciamo anche erbe aromatiche. Il tutto va direttamente alle gastronomie, ai ristoranti", racconta. La loro è economia circolare, basata su innovazione, ricerca e amore per la natura. Alexander, il proprietario dell’impianto di acquaponica, è affascinato dai pesci fin dalla sua più tenera età. Possiede inoltre un proprio stagno di carpe koi a casa e si prende cura con amore delle sue api.

Con la sua solida conoscenza della costruzione di stagni, ha già pianificato e realizzato con successo diversi progetti. Roman è un frutticoltore con produzione biologica e passa molto tempo con Alexander. Condivide l’entusiasmo per l’idea di poter utilizzare le risorse in modo efficiente e rispettoso dell’ambiente. Insieme hanno già acquisito esperienza nella gestione delle api. Assieme coltivano cibo naturale, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Lo stesso fa anche un’altra azienda del territorio, Solos. "L’idea è venuta a me e ai miei cognati durante un pranzo di Natale, nel 2019. Volevamo cambiare le cose e produrre pesce sostenibile. Siamo finiti a fare anche insalata, che si pesca", gioca con le parole Matthäus Kircher, mentre spiega che lui e i suoi cognati, Thomas Rautscher, Tobias Rautscher e Armin Flor, grazie a progetti e finanziamenti della comunità europea, hanno realizzato il loro piccolo sogno. "Uno dei miei cognati, pescatore, diceva che questo impianto non era realizzabile. Noi invece lo abbiamo fatto. La nostra idea è chiara quando si tratta di ambiente e alimentazione: qualcosa deve cambiare. Per questo abbiamo dapprima preso in prestito una piccola vasca dal datore di lavoro di uno di noi, quello più scettico. Ora ci stiamo ingrandendo, perché il sistema acquaponico scalabile, un processo che combina l’allevamento ittico e la coltivazione di ortaggi in un unico ciclo, funziona. In questo modo produciamo cibo fresco e sano, dalle verdure alle erbe aromatiche, dalle spezie al pesce e ai crostacei. Il risparmio di acqua arriva al 90%. In questo modo, offriamo ai consumatori attenti all’ambiente e all’alimentazione un’alternativa reale e sensata al cibo prodotto in agricoltura convenzionale, lavorato industrialmente e importato da lontano dalle grandi catene commerciali. Per più gusto in cucina, più benessere in noi stessi e un migliore feeling verso i nostri figli e nipoti", dice Matthäus Kircher, cofondatore di Solos.

L’agricoltura idroponica si basa sulla coltivazione delle piante fuori suolo, quindi essenzialmente senza terra e grazie all’acqua, nella quale vengono sciolte sostanze nutritive adatte per far crescere le piante velocemente e in salute. Nel caso di Solos e di Almiro le sostante non vengono aggiunte, ma ricavate dalla coltivazione del pesce. Ciò che può essere nocivo per l’ambiente, uno scarto, diventa invece valore aggiunto per continuare il ciclo. Pesce e insalata sono i due prodotti principali che si ricavano da questa produzione, che nell’Alto Adige è particolarmente vocata, anche grazie a contributi degli enti pubblici, Regione e Comunità europea in testa. La coltivazione senza suolo o fuori suolo prevede l’adozione di tecniche alternative di coltivazione in acqua. I nitriti diventano nitrati e consento all’ "alimentare" nel vero senso della parola la verdura. In questo modo pesci e insalata, ma anche erbe aromatiche, crescono e si sviluppano, restando in armonia con la natura. Il consumo di acqua si abbassa notevolmente e il ciclo è chiuso. Inoltre, i prodotti vengono consegnati direttamente alle gastronomie e ai ristoranti locali. In questo modo risultano molto più che a chilometro zero, praticamente a metro zero.