Agri Banking punta sulle eccellenze del Made in Italy

SI CHIAMA Agri Banking ed è la nuova struttura creata da Bper Banca, e partita lo scorso luglio, per rispondere al meglio alle esigenze delle imprese di uno dei settori d’eccellenza del Made in Italy, l’agroalimentare. Del ruolo che Bper Banca vuole svolgere sempre di più per un settore campione dell’export e voce fondamentale del Pil del nostro Paese e che vanta primati mondiali come i 290 consorzi di tutela e gli 840 prodotti Dop, Doc e Igp, a partire dai finanziamenti agevolati e dalla consulenza per poter usufruire di fondi e programmi specifici per l’agroindustria, compresi i progetti collegati al Pnrr, parlerà Oliviero Giacomo Falconi (nella foto) all’appuntamento del tour di QN Distretti che il 4 dicembre farà tappa a Padova. Un momento di approfondimento dal titolo “Sostenibilità volano per la crescita delle aziende dell’agroalimentare” al quale Falconi parteciperà come relatore e responsabile di Agri Banking.

Una struttura che Bper ha lanciato per essere, come banca storicamente vicina ai territori e alle loro aziende, oltre che alle famiglie, ancora più capace di fornire un servizio specialistico al mondo dell’agroindustria con una rete capillare in tutta Italia inserita nelle dieci direzioni regionali del gruppo creditizio che ha il suo quartier generale a Modena dove opera la struttura interna dedicata ad Agri Banking. Una divisione “solutions” chiamata a studiare appunto le soluzioni ad hoc e i prodotti finanziari innovativi per questo settore.

Un settore, spiega il responsabile di Agri Banking di Bper Banca, anticiclico e che ha mostrato una forte capacità di resilienza durante la pandemia. Ma soprattutto le imprese agroalimentari stanno mostrando di essere in grado di competere adeguandosi al continuo cambiamento del mercato e dei consumi innovando sia dal punto di vista tecnologico sia e soprattutto affrontando le sfide della transizione energetica e digitale. Tenendo conto che il caro-energia ha avuto un impatto negativo non indifferente sui costi di produzione.

Ma soprattutto, aggiunge il responsabile di Agri Banking di Bper Banca, anticipando i tempi che svilupperà durante il suo intervento all’incontro a Padova di QN Distretti, un tratto sempre più distintivo dell’agroindustria italiana è rappresentato dall’implementazione dei valori Esg nel solco dell’indirizzo Comunitario e quindi della sostenibilità, che si coniuga nei processi produttivi rispettosi dell’ambiente e della biodiversità, nei prodotti di alta qualità e al tempo stesso attenti ai temi della sicurezza e della salute dei consumatori e infine, aspetto non ultimo per importanza, allevamenti e coltivazioni sono una difesa all’ecosostenibilità dei territori evitando, si pensi a quelli di montagna, lo spopolamento e facendo da importante leva per lo sviluppo turistico che ormai unisce la bellezza dei luoghi, la cultura e la storia anche alla tavola.

Se il settore agroindustriale italiano vuole continuare ad essere un punto di riferimento mondiale deve però continuare a crescere sapendo che, come ha rilevato l’Istat, le imprese innovative e sostenibili hanno visto nel 2022 un fatturato maggiore del 22,5% e addirittura del 28,5% per quelle specializzate nelle produzioni biologiche rispetto alle imprese non innovative. E se, sempre nel 2022, più della metà delle aziende agroindustriali mostrava un livello alto o molto alto di innovazione sostenibile, resta ancora parecchio da fare. E Bper Banca, con Agri Banking, vuole essere, conclude Falconi, il partner delle imprese accompagnandole sia nella fruizione al meglio dei fondi nazionali ed europei destinati al settore sia nei progetti di transizione energetica e digitale e di crescita sui mercati esteri offrendo i servizi innovativi della stessa banca come le piattaforme digitali sia finanziamenti e nuovi prodotti come per esempio quelli pensati in ambito PNRR per i progetti integrativi di filiera del V bando piuttosto che per il parco agrisolare.