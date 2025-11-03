Aerei e droni: le parti complesse prodotte in Puglia da Manta Group

"NOI SIAMO QUELLO che facciamo ripetutamente. L’eccellenza, quindi, non è un azione ma un’abitudine". Lo scrisse Aristotele ma oggi la frase campeggia sulla home page del sito di Manta Group. E già questo dà l’idea di quale sia la filosofia che guida l’azione dell’impresa che ha sede a Foggia e che è all’avanguardia nell’innovazione dei settori aerospaziale e dei veicoli industriali, campi in cui la precisione e l’affidabilità sono fondamentali ed investe significativamente in ricerca e sviluppo, collaborando con università e centri di ricerca per esplorare nuove frontiere tecnologiche. L’azienda vanta importanti partnership industriali con due tra i principali gruppi del paese come Leonardo e Iveco Group.

Di Leonardo, Manta Group costruisce le componenti d’ala fissa degli aerei di linea di Boeing e ATR e anche sull’ala rotante, c’è lo zampino dell’azienda foggiana su quasi tutti gli elicotteri più importanti in circolazione. Con Iveco Group, Manta partecipa inoltre ai programmi di lavorazione dei più diffusi propulsori montati sui veicoli commerciali e sulle macchine agricole negli stabilimenti di Foggia e Torino. Un impegno che si traduce in prodotti e soluzioni che non solo soddisfano ma superano gli standard di settore, contribuendo al progresso tecnologico e offrendo vantaggi competitivi significativi. E i risultati economici danno ragione all’azienda: nel 2024 i ricavi della rete di imprese hanno raggiunto i 24 milioni e si attesteranno a fine 2025 tra i 28 e i 30. E questo non grazie ad acquisizioni esterne ma ad una crescita organica. Per quel che riguarda il mondo dell’ala fissa e rotante l’azienda produce aerostrutture lavorando materiali compositi e metallici, ricercando, anche con partnership prestigiose, avanzate soluzioni costruttive con l’obiettivo di innovare i processi, studiando soluzioni specifiche che portino miglioramenti aerodinamici o strutturali. Tutto questo mettendo la conoscenza al servizio di sistemi di conoscenza integrati che consentano, attraverso simulazioni avanzate sin dalla fase di concezione del prodotto, di prevenire problematiche produttive. L’azienda testa, in collaborazione con clienti e produttori di materie prime, materiali innovativi che, associati a nuove tecnologie, possano avere impatti positivi in termini di qualità e costi del prodotto finito.

Cosa che avviene anche per la fabbricazione di componenti per gli elicotteri e i trattamenti dei motori legati ai veicoli industriali. "Non siamo entrati nel business dei droni con un nostro velivolo – spiega il Ceo di Mantagroup Michele Frisoli (nella foto in basso) – perché noi non produciamo velivoli ma parti complesse degli stessi, come parti mobili di coda o segmenti strutturali. Il nostro obiettivo è dare valore ai prodotti dei nostri clienti, consentendogli di lavorare con la giusta flessibilità acquistando all’esterno, cioè da noi, le parti che ci sono state commissionate". La visione di Manta Group si manifesta nell’incessante ricerca di qualità e innovazione alimentata dalla capacità di combinare tradizione e innovazione, sfruttando le competenze e la passione dei suoi talenti per creare soluzioni che rispondono alle sfide di un mercato sempre più competitivo.

La leadership di Frisoli ha trasformato Manta Group in un punto di riferimento per l’eccellenza, testimoniando come un impegno costante verso l’alta qualità e l’innovazione può generare un impatto significativo sul sistema Paese e oltre. "Certo, pensavamo di essere ad un buon livello di gestione della fabbrica – spiega Frisoli – ma la missione con cui siamo andati negli Stati Uniti insieme a Intesa San Paolo all’interno di un gruppo di imprese di eccellenza del made in Italy ci ha fatto capire che abbiamo ancora molta strada da fare per una completa digitalizzazione della fabbrica. Dobbiamo produrre sempre meglio all’interno di una fabbrica sempre più digitale e "leggibile" immediatamente".

L’intelligenza artificiale, in questo senso, ci può aiutare in maniera decisa e darci un grande vantaggio competitivo nel momento in cui l’artigianalità e la perfezione della nostra produzione sarà perfettamente comprensibile e leggibile". La carriera di Frisoli, iniziata nelle aule universitarie e proseguita alla McKinsey & Co prima di approdare ai vertici aziendali, riflette un percorso di crescita costante, mirato all’eccellenza. Frisoli ha saputo guidare la sua azienda attraverso le sfide del mercato globale, ponendo le basi per una cultura aziendale che privilegia l’innovazione e la qualità. La sua filosofia si concentra sull’importanza di una preparazione senza compromessi e sulla valorizzazione dei talenti, elementi fondamentali per il mantenimento di standard elevati in ogni aspetto del business. "Per questo – spiega Frisoli – dobbiamo investire continuamente in tecnologie avanzate e nella ricerca di soluzioni innovative, capaci di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più esigente". Per ora lo sviluppo dell’azienda è sostenuto dagli utili e dal sistema bancario. "Non vedo l’esigenza di fare entrare in azienda un fondo di investimento puramente finanziario – spiega Frisoli – perché i nostri pensieri vanno tutti a partnership di tipo industriale. Guardiamo con attenzione ad imprese e fondi che ci aiutino a crescere, non a finanziatori, perché sono fortemente convinto che la crescita sia per noi perseguibile solo se mettiamo la finanza al servizio della tecnologia e non il contrario". Discorso diverso per la Borsa: "Piazza Affari potrebbe essere il nostro punto di arrivo. In quel caso l’azienda dimostrerebbe tutta la sua solidità e si impegnerebbe in un impegnativo percorso di trasparenza", spiega Frisoli. E che l’azienda sia in cammino lo conferma la visione da qui a 5 anni: "Dobbiamo andare verso un modello plug and play, replicabile in una nuova azienda".