Addio alle raccomandate. Anche la Pa sceglie la pec

LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI abbatte radicalmente i tempi e costi sia per il cittadino, che può gestire gran parte delle comunicazioni con l’amministrazione pubblica direttamente da casa, sia per l’ambiente. Da poco meno di un anno è attivo, poi, l’indice nazionale dei domicili digitali, al quale tutti i cittadini con una pec attiva, cioè una posta certificata, posso iscriversi gratuitamente, per eleggere il proprio domicilio digitale, indicando appunto la pec, come destinazione. Si può, quindi, dire addio alle vecchie raccomandate, con, appunto, una diminuzione di anidride carbonica e spreco di carta, ma anche con vantaggi reali, in termini di tempo e costi per cittadini e pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni, prima di inviare una raccomandata, devono verificare se il cittadino ha indicato il proprio indirizzo sull’indice nazionale dei domicili digitali, Inad. In quel caso, la comunicazione, con valore legale, dovrà essere inviata digitalmente all’indirizzo indicato.

Attualmente sono 2 milioni e mezzo gli italiani, per lo più imprese e professionisti, che hanno aderito all’anagrafe digitale e che quindi possono ricevere ogni comunicazione a mezzo pec. I vantaggi sono notevoli, come spiega Pasquale Chiaro (nella foto sopra a sinistra), direttore marketing di InfoCert, il più grande Qualified Trust Service Provider d’Europa. "Durante la pandemia i cittadini ci sono resi conto che potevano risparmiare tempo e denaro facendo molte cose anche da casa, collegati ad un device – spiega –. Questo l’ha capito anche la Pubblica Amministrazione, per questo oggi la comunicazione fra pubblico e privato può essere gestita, senza code, né spostamenti, anche a mezzo pec. I vantaggi sono davvero tanti, sia per la Pubblica Amministrazione, che per i cittadini. Una casella di posta certificata costa da pochi euro a circa 25 euro all’anno, mentre una raccomandata costa circa 7 euro, inoltre spesso siamo fuori casa e quindi dobbiamo poi andare in posta alla ricerca della raccomandata di cui ci è stato lasciato l’avviso. Invece utilizzare la pec è veloce, comoda e non ha costi, con un risparmio di anidride carbonica anche per l’ambiente".

L’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche costituisce un salto importante, in termini di efficacia, della Pubblica Amministrazione nella comunicazione con il cittadino. Alcuni esempi? Inad consente di inviare in tempo reale, con certezza di consegna e conoscenza dell’ora e data di arrivo sulla casella digitale, a un cittadino una notifica, eliminando molte difficoltà e costi per raggiungere alcuni destinatari. Attualmente in Italia sono attive 15 milioni di caselle elettroniche certificate. Il vantaggio tecnologico, ma anche di velocità ed efficacia delle comunicazioni è evidente. "I casi di uso sono tantissimi – spiega Pasquale Chiaro, di InfoCert –. Siccome siamo certi che sempre più cittadini eleggeranno la pec come proprio domicilio elettronico abbiamo appena fatto una convenzione con Anusca, l’associazione delle anagrafi, che riunisce l’86% delle anagrafi presenti nei comuni italiani, per erogare gratuitamente per i cittadini che ne faranno richiesta pec gratuite per il primo anno. siamo convinti che proprio le anagrafi siano i luoghi migliori per aiutare i cittadini a fare il salto tecnologico nei servizi digitali di cui tutto il paese ha bisogno". Dal secondo anno il costo della pec erogata da InfoCert, che è un player privato, costerà 5 euro più iva, dice Chiaro "meno del costo di una sola raccomandata".