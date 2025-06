Adam Hall Group e Powersoft annunciano una partnership

POWERSOFT cresce ancora. Il colosso dei sistemi audio, ormai un gruppo tecnologico operativo a livello mondiale ha annunciato un accordo con Adam Hall Group, azienda tedesca leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni professionali per l’audio, l’illuminazione e le attrezzature per eventi. L’intesa punta a introdurre sul mercato sistemi audio ad altissima efficienza, con connettività all’avanguardia e progettati per garantire qualità sonora, affidabilità e sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Inoltre, la piattaforma software ArmoníaPlus di Powersoft semplificherà il lavoro degli utilizzatori garantendo loro il controllo completo del sistema audio grazie al monitoraggio in tempo reale e alla configurazione remota degli amplificatori. Grazie a questa collaborazione, la tecnologia proprietaria di amplificazione in Classe-D e di elaborazione del segnale sviluppata da Powersoft sarà integrata nei due nuovi amplificatori a quattro canali di LD Systems, uno dei marchi di punta di Adam Hall Group.

"Sono entusiasta di ufficializzare questa alleanza strategica con Adam Hall Group – dichiara l’amministratore delegato di Powersoft, Luca Lastrucci - collaborare con un’azienda così rispettata conferma il valore della nostra continua attenzione all’innovazione e posiziona ancora una volta Powersoft come partner tecnologico di riferimento per le tecnologie audio innovative applicate a piattaforme di amplificazione, a moduli di processamento del segnale e a sistemi di controllo e gestione da remoto". Il controllo remoto dei canali audio è da sempre una delle specialità dell’azienda con sede a Scandicci, in passato nota per aver gestito appunto dall’Italia, le emissioni sonori del santuario per eccellenza dell’Islam, ovvero La Mecca. "Siamo orgogliosi di annunciare la nostra nuova partnership con uno dei principali produttori di tecnologie di amplificazione al mondo – ha detto Viktor Wiesner, Senior Product Manager Pro Audio di Adam Hall Group - questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nella nostra missione di offrire soluzioni di diffusione sonora professionale senza compromessi. Abbiamo scelto Powersoft, un marchio di grande prestigio, per la sua impareggiabile affidabilità, la sua leadership tecnologica globale e una supply chain estremamente solida. Insieme, stiamo definendo un nuovo standard di prestazioni, coerenza e fiducia per i nostri clienti in tutto il mondo".

La crescita dell’azienda con sede a Scandicci passa attraverso una serie di accordi con altri soggetti d’impresa che rappresentano eccellenze nel settore. A fine maggio un altro gradino tassello importante è stata l’intesa con Coastal Source, azienda americana specializzata nella progettazione di sistemi audio outdoor ad alte prestazioni. Le due imprese svilupperanno una piattaforma di amplificazione basata sulle tecnologie proprietarie di Powersoft e personalizzata per offrire prestazioni audio di primo livello in applicazioni outdoor dove le condizioni climatiche sono più difficili. La partnership con Adam Hall Group invece permette a Powersoft di fornire soluzioni audio professionali ancora più avanzate. L’integrazione delle rispettive competenze ingegneristiche punta a offrire sistemi capaci di garantire prestazioni sonore di altissimo livello, riducendo al contempo i consumi energetici. Powersoft è stata fondata nel 1995 dai due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci (Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta efficienza e qualità audio che vengono proposti ad una clientela a livello domestico ed internazionale. Il Gruppo si avvale attualmente di oltre 180 risorse altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le attività di Ricerca e Sviluppo e di produzione vengono svolte in Italia nella sede di Scandicci, avvalendosi anche del supporto di fornitori strategici selezionati operanti in Italia e all’estero. L’azienda ha chiuso il 2024 con un utile netto a 12,3 milioni di euro e ricavi consolidati a 72,4 milioni di euro in crescita del 2,9 % rispetto all’esercizio precedente. Gli azionisti hanno avuto un dividendo pari a 82 centesimi per azione. Il prossimo passo sarà il nuovo stabilimento, che sarà realizzato sempre a Scandicci su progetto dello studio Femia. Progettato per supportare l’aumento dell’occupazione previsto nel piano di sviluppo della società per i prossimi anni, la nuova sede occupa un’area di oltre 9.200 metri quadri, distribuiti su 4 piani.

Sarà un’opera unica: il profilo esterno dell’edificio, che riproduce il propagarsi di un’onda sonora, è un richiamo all’attività aziendale. L’utilizzo di pannelli fotovoltaici e di tecnologie per l’efficientamento energetico conferma l’attenzione al contenimento dell’impatto ambientale. In una zona industriale, quella di Scandicci, segnata dalle insegne e dallo stile delle grandi griffe della moda, l’edificio Powersoft sarà un esempio di come design e architettura possano dialogare in armonia con lo spazio circostante che prevede anche aree accessibili dedicate all’interazione, alla socialità e all’organizzazione di eventi anche rivolti alla comunità locale.