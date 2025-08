Acqua San . Benedetto rinnova il mondo del beverage

LA STORIA di San Benedetto è legata alla sostenibilità e trova in alcuni progetti, messi a punto negli anni, la messa a terra di una filosofia che sottende prima di ogni altra cosa la cura verso quel bene primario che è l’acqua. Sostenibile in casa San Benedetto – 1,1 miliardi di fatturato nel 2024, presenza in oltre 105 Paesi nel mondo – fa rima anche con innovazione. Dagli anni Ottanta in poi è proprio questo che guida la governance del Gruppo, fondato nell’immediato secondo dopoguerra a Scorzè, in provincia di Venezia. Uno dei punti fondamentali della strategia green di San Benedetto, che parte da lontano, con l’introduzione del pet, una plastica del tutto riciclabile, la nascita di una linea di acqua minerale che riduce e compensa le emissioni di anidride carbonica e il ’Progetto Network’, un sistema pensato per valorizzare le reti di acque locali di alta qualità e preservare le risorse idriche in tutto il territorio nazionale, che ha permesso al Gruppo San Benedetto di ottenere una maggiore flessibilità produttiva e logistica, soprattutto riducendo l’incidenza dei trasporti e conseguente riduzione dell’impatto ambientale con minori emissioni di anidride carbonica. Nelle politiche ambientali di San Benedetto rientra la scelta di diversificare la produzione in sei siti strategici in Italia (Scorzè, Pocenia, Donato, Viggianello, Atella e Popoli). Questo ha consentito di avvicinare la produzione ai luoghi di consumo. Attraverso il ’Progetto Network’ San Benedetto ha portato il medesimo impegno di sostenibilità e di qualità su tutto il territorio italiano. Di innovazione, sostenibilità e altre novità in casa San Benedetto parla il direttore commerciale e marketing di San Benedetto, Vincenzo Tundo (nella foto).

Che cosa è per voi l’innovazione?

"Per noi è un elemento fondamentale. San Benedetto si è ritagliata negli anni un ruolo di leadership in Italia. Da 10 anni siamo infatti primi per volume, con il 17, 1% del mercato a volume. E per noi l’innovazione è uno dei driver più forti. Questo ci è riconosciuto dal mercato e dalla distribuzione".

Che cosa fate?

"Tentiamo di interpretare meglio e più velocemente degli altri i bisogni dei consumatori, che oggi vanno verso territori sempre più innovativi. I clienti, infatti, non cercano più soltanto acqua minerale e bevande per le esigenze tradizionali, come l’idratazione e la dissetanza. Oggi una bevanda non è più solo refreshment e idratazione: i consumatori chiedono sempre più di combinare queste dimensioni con una componente funzionale. Noi da tempo, per primi, abbiamo pensato prodotti capaci di offrire un piccolo supporto in caso di un’alimentazione carente di alcuni elementi. Pensiamo, alle acque arricchite con proteine, vitamine o acido ialuronico. Oggi servono prodotti con ricettazioni clean, senza conservanti, coloranti, e soprattutto senza zuccheri aggiunti. Per noi questo è davvero un tema fondamentale: siamo stati i primi a credere nei prodotti senza zucchero, e il consumatore ci riconosce per questo".

Non solo acqua quindi...

"Penso al mondo dei succhi con zero zuccheri, siamo stati capaci di interpretare il refreshment e la bevibilità associata alla frutta, dando ai consumatori, nel contempo, rassicurazione sotto il profilo salutistico. Oggi in questo semento per noi importante abbiamo un posizione di riferimento nel mercato con il 22%".

Le acque addizionate sono una moda o qualcosa di più?

"Non è una moda. L’acqua risponde ad un bisogno prevalente, quello della reidratazione di Sali minerali persi nel corso delle ore. Le acque addizionate vanno oltre, unendo alla funzione di idratazione quella di fornire sostanze utili e funzionali, come proteine, vitamine o collagene. Il tutto con un sapore gradevole, capace di coniugare la dimensione funzionale con quella emozionale, perché devono anche dare piacere. Oggi i consumatori sono molto più consapevoli rispetto al passato, e in particolare le generazioni emergenti sono molto attente a questo tipo di prodotti. Cercano prodotti che soddisfino il bisogno di tipo funzionale, integrando vitamine o altri ingredienti di cui spesso l’alimentazione è carente, senza diminuire refreshment e piacere, con equilibrio e bilanciamento".

Facciamo alcuni esempi?

"Abbiamo lanciato sul mercato un’acqua con 15 grammi di proteine, arricchita con zinco e magnesio. E’ un integratore proteico studiato per rispettare l’equilibrio muscolare e cardiovascolare del corpo. San Benedetto crede da anni in questa direzione. All’inizio tutti ci guardavano con sospetto, ma oggi possiamo dire di aver fatto da apripista su mercati nei quali stanno entrando anche altri. Fra le novità ci sono anche le bevande vegetali, per noi l’ultima frontiera. Non hanno origine animale e rispondono così alle esigenze di quei consumatori che scelgono uno stile di vita plant-based. Sono prodotti a base di avena, disponibili nei gusti caffè e nocciola, che danno tono ed energia. Abbiamo immesso sul mercato diversi gusti in un formato ad alto contenuto di servizio: richiudibile, in pet, pratico da trasportare in borsa. Ma soprattutto hanno una promessa di gusto unica, perché ci siamo preoccupati in primis di una cosa, che fossero buoni".

Lavorate sull’innovazione e la sostenibilità?

"Assolutamente sì. In questi anni abbiamo lavorato intensamente sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ottenendo una diminuzione reale di 40.744 tonnellate dal 2013 al 2024 su tutta la linea Ecogreen, grazie a interventi come l’alleggerimento delle bottiglie e la riduzione della distanza dalle fonti di approvvigionamento. Abbiamo realizzato un’intera linea di Acqua Minerale Naturale San Benedetto carbon neutral, mantenendo invariato il prezzo per il consumatore. Questo per noi vuol dire fare innovazione nel mondo dell’acqua. La nostra è un’azienda con una responsabilità ampia, perché i nostri prodotti arrivano direttamente al consumatore finale — persone e famiglie — ma sono distribuiti anche tramite il canale travel, come aeroporti e ristoranti".