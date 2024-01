Accesso più semplice ai servizi sanitari

LA TECNOLOGIA è sempre più al servizio dei cittadini, anche in materia di salute. Per questo Cup Solidale, startup fiorentina che ha sviluppato il primo aggregatore e comparatore web di servizi e prestazioni sanitarie private, può essere una soluzione. La startup è un centro unico di prenotazione digitale, verifica in tempo reale le agende e le disponibilità di strutture private e non-profit e consente di cercare, prenotare, pagare, una prestazione sociosanitaria da casa. Covisian, gruppo italiano leader a livello internazionale nell’offerta di tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative per la customer experience e il customer service, ha acquisito una quota della startup. "L’ingresso in Cup Solidale si inserisce all’interno del piano strategico che vede Covisian crescere a livello italiano e internazionale come Tech Company in grado di esprimere e offrire al mercato la migliore sinergia tra innovazione digitale e capitale umano", spiega Gabriele Moretti, founder & chairman di Covisian.

Il rallentamento della curva demografica e la costante crescita dell’età media della popolazione determinano un aumento della domanda e nuove aspettative di servizi alla persona a cui la sanità pubblica fatica a rispondere. L’obiettivo comune di Covisian e CupSolidale.it è quello di agevolare le persone nell’accesso alle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale. Dice infatti Leonardo Aloi (nella foto in basso), ceo di Cup Solidale: "La nostra piattaforma ha dimostrato che la tecnologia può concretamente semplificare l’accesso ai servizi sanitari. Anche operando nel settore privato, siamo consapevoli del nostro contributo all’innovazione del sistema sanitario nel suo complesso, un comparto che ha finora mostrato un notevole ritardo nella digitalizzazione. Supporteremo Covisian per offrire la stessa facilità di accesso anche a chi è abituato ad usare il telefono offrendo una scelta comparata e consapevole attraverso il nostro network di strutture. Puntiamo alla multicanalità".

Oggi Cup Solidale ha all’attivo 3.500 cliniche associate in tutta Italia ed è presente in 2.000 fra comuni e frazioni. La piattaforma registra circa mille prenotazioni in media al giorno.

L. Ma.