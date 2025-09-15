Abitare lo spazio: ecco come sarà

L’ACCESSIBILITÀ allo spazio a nuove comunità sia produttive che professionali non è più un’utopia fantascientifica, ma la prossima frontiera dell’esperienza di uomini e donne nello spazio. A confermare questa tendenza un’economia spaziale globale in forte espansione che nel 2024 ha registrato un valore pari a 418 miliardi di dollari e con una stima di crescita di 6,7% all’anno tra il 2025 e il 2034. Lo spazio, dunque, non è più territorio riservato ad astronauti specializzati, ma si prepara ad accogliere ricercatori, tecnici ma anche piccole e medie imprese del Made in Italy disposte ad investire in questo settore. Oggi abitare lo spazio non significa più soltanto affidarsi alla tecnologia per la sopravvivenza, ma anche prendersi cura della salute, mantenere l’equilibrio psicofisico, favorire le relazioni umane e garantire condizioni di comfort e sicurezza, in ambienti estremi e inospitali a centinaia di migliaia di chilometri dalla Terra.

La missione sarà progettare ambienti con una sempre migliore qualità della vita per chi vivrà e lavorerà nello spazio ed è questo l’obiettivo fondamentale di "Beyond the Space Life", il lavoro di ricerca applicata nato dalla sinergia tra competenze, tecnologie, metodologie dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e il know-how industriale di Thales Alenia Space Italia, realtà leader nella realizzazione di moduli abitativi spaziali. Il progetto è finanziato dal programma Mics, Made in Italy Circolare e Sostenibile, Partenariato Esteso promosso dal Mur, Ministero dell’Università e della Ricerca, con fondi Pnrr. Dal 2023, un team interdisciplinare composto da dottorandi, borsisti di ricerca, ricercatori e docenti, coordinato dalla project manager Laura Succini, di Università di Bologna, è impegnato nello sviluppo di uno strumento chiamato "Space Digital Living Lab", uno spazio fisico-digitale per la progettazione e la condivisione di conoscenza per innovare la progettazione di habitat spaziali (nella foto in basso) in ottica anche predittiva e per promuovere processi di open innovation orientati alla sostenibilità e alla creazione di soluzioni sistemiche tra ricerca e industria. L’obiettivo è quello di supportare i futuri progettisti nello studio della configurazione dinamica dell’abitacolo spaziale in fase di concettualizzazione, con soluzioni di arredo modulari e personalizzabili.

Le.Ma.