A scuola di efficienza. Le ricette di Bonfiglioli. Consulting

LA CONSULENZA SNELLA, lean, è quella che maggiormente serve alle imprese. Il Lean Thinking – un concetto portato in Italia nel 1998 dagli Usa - è uno stile di management focalizzato sull’abbattimento degli sprechi e la responsabilizzazione delle risorse aziendali per creare valore aggiunto. E la Bonfiglioli Consulting di Bologna ha sviluppato una metodologia proprietaria, il Lean World Class, che consente l’implementazione della filosofia operativa Lean Thinking all’intera catena del valore. Attraverso i corsi della sua Lean Factory School®, attiva dal 2012 con il patrocinio di Confindustria Emilia Area Centro, l’azienda promuove la cultura d’impresa, ponendosi come punto di riferimento della formazione continua, e come polo d’innovazione dove testare le tecnologie di Industria 4.0. Oltre ad uno spazio esperienziale a supporto del learning by doing situato nei pressi Bologna, la LFS offre percorsi di formazione e certificazione in modalità e-learning e realizza Academy aziendali per stimolare la crescita delle competenze dei propri clienti. Sul fronte AI, la LFS ha introdotto AI Bootcamp, il modulo formativo-consulenziale sull’Intelligenza Artificiale che combina una solida formazione teorica con un workshop interattivo e pratico, consentendo ai partecipanti di acquisire una conoscenza approfondita degli strumenti di intelligenza artificiale e di individuare le aree e i processi aziendali in cui l’AI può generare un impatto concreto e misurabile. Bonfiglioli Consulting è una società di consulenza italiana, che da oltre cinquant’anni affianca le aziende di medie e grandi dimensioni, di ogni settore, nel loro percorso di sviluppo e crescita, anche internazionale.

Fondato nel 1973 dall’omonima famiglia, oggi il Gruppo Bonfiglioli Consulting è guidato dalla seconda generazione con Michele Bonfiglioli nel ruolo di amministratore delegato dal 2009. "Nel 2024 abbiano fatturato 9 milioni e il 2025 è partito alla grande e, in un mercato che non brilla, abbiamo messo a segno un +18% nei primi cinque mesi dell’anno", spiega Michele Bonfiglioli (nella foto). "Anche perché - aggiunge – la consulenza è il primo costo che si taglia se si è in crisi, ma il tetto si ripara quando c’è il sole, non quando piove". Bonfiglioli Consulting lavora nel "dietro le quinte del Made in Italy", affiancando le imprese per farle crescere, migliorandone i processi industriali e studiando per loro la migliore strategia di sviluppo in Italia e all’estero. Tra i settori industriali maggiormente presidiati da Bonfiglioli Consulting con i propri servizi, figurano Automotive, Food e Beni di Consumo, Beni Industriali e Life Sciences. "Ma adesso – spiega Michele Bonfiglioli – stiamo guardando con grande interesse a comparti quali il farmaceutico e la salute, gli alimentari e i beni industriali che stanno offrendo buone performance. Noi li aiutiamo a fare concretamente, a trasformare il pensiero in azione, a far succedere le cose, non solo a parlarne. Un esempio? Il management simula il lavoro di addetti alla produzione e operai, vestendo i loro panni per un giorno per comprenderne al meglio le esigenze, ottimizzare il flusso di lavoro e le linee produttive, migliorando tecnologie ed ergonomia degli asset".

Con sede principale a Bologna, Bonfiglioli Consulting conta 12 uffici nel mondo in tre continenti - Usa, Asia ed Europa – e più di 120 collaboratori diretti. Nel 2018, Bonfiglioli Consulting apre la sua filiale in Usa, con sede prima a San Diego e oggi a Hoboken in New Jersey, per supportare i processi di espansione internazionale delle aziende italiane. La presenza internazionale del Gruppo si rafforza nel 2023, dopo l’acquisizione di Octagona, società di consulenza che offre alle aziende servizi integrati per i processi di internazionalizzazione, attiva sui mercati esteri con tre sedi in India – a New Dehli, Bangalore e Pune - e tre unità di rappresentanza tra Vietnam – Ho Chi Minh e Hanoi – e Corea del Sud (Seul). La profonda conoscenza dei processi e dei mercati e la presenza diretta sul territorio permettono a Bonfiglioli Consulting di essere un soggetto che affianca le imprese del nostro Paese nella definizione del miglior posizionamento competitivo all’estero. Grazie a un’importante rete di relazioni internazionali, Bonfiglioli Consulting può supportare il processo di internazionalizzazione delle aziende in oltre 40 i Paesi nel mondo. Oltre all’headquarter Bologna, in Italia il Gruppo ha uffici a Milano e Padova, Modena dove ha sede Octagona, a e in provincia di Bologna, sede della Lean Factory School®. Il ruolo di Bonfiglioli Consulting è di valutare i processi aziendali con l’obiettivo di generare valore per il cliente.

Suggerendo un piano di miglioramento personalizzato lungo tutta la catena del valore e combinando metodologie, approcci e tecnologie abilitanti, Bonfiglioli Consulting aiuta le imprese a ottimizzare i propri processi, sviluppando una strategia che consenta di raggiungere risultati concreti, in linea con gli obiettivi di business, e a diventare più efficienti, flessibili e sostenibili. Più in particolare, l’obiettivo di Bonfiglioli Consulting è migliorare le performance del cliente legate all’equilibrio dei costi, fornendo un supporto completo, dalla crescita del fatturato e ricavi al miglioramento dei processi produttivi e di vendita di un prodotto, passando per la formazione delle persone che devono assicurare la corretta implementazione dei sistemi che abilitano i processi di trasformazione all’interno di una azienda. Negli anni, Bonfiglioli Consulting ha seguito con successo oltre 15.000 progetti in Italia e nel mondo.