A Mechelen la "Fabbrica del futuro" targata Pringles

È A MECHELEN, nel cuore del Belgio, che nascono le patatine Pringles destinate ai mercati di tutta Europa, Italia compresa. Dietro alla particolarità geometrica di ogni chip, alla forma a sella e all’inconfondibile tubo ipercolorato, c’è un sito produttivo che unisce storia, tecnologia e sostenibilità: una vera "fabbrica del futuro". Il titolo, che certifica le imprese europee più avanzate nella trasformazione digitale e sostenibile, premia l’impegno dello stabilimento Pringles di Mechelen nello sviluppo di processi intelligenti e prodotti sostenibili, nella gestione attenta di energia e materiali.

Operativo dal 1995, costruito sull’area di un ex birrificio, oggi copre 77mila metri quadrati, di cui 29mila destinati alla produzione. Lì dentro, sei linee – due lunghe e quattro corte – lavorano senza sosta, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, per una capacità produttiva che può raggiungere le 110.000 tonnellate annue. Da qui partono oltre 350 referenze dirette a più di 40 mercati, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e naturalmente Italia.

"Ero un tecnico all’epoca", racconta Johan Van Batenburg (nella foto a destra), oggi Plant Director, "ho iniziato proprio con la costruzione di questo stabilimento. Allora Pringles apparteneva a Procter & Gamble, e la produzione europea era un sogno che stava prendendo forma". Quel sogno, nato quasi trent’anni fa, è diventato un polo d’avanguardia per Kellanova – la multinazionale che nel 2012 ha acquisito il marchio proprio da Procter & Gamble – e oggi rappresenta il cuore della strategia europea del brand. Dopo l’acquisizione, spiega Van Batenburg, "il business Pringles in Europa è più che raddoppiato. Con la crescita dei volumi, è stato necessario aprire un secondo impianto in Polonia, a Kutno, anche se Mechelen resta il nostro centro di innovazione e di sperimentazione". È qui che sono nati alcuni dei progetti più ambiziosi per la sostenibilità del marchio: dal nuovo inceneritore, che ha ridotto del 35% le emissioni di CO2, al sistema di purificazione delle acque installato nel 2024, che ha permesso allo stabilimento di tagliare del 50% i consumi idrici.

E l’attenzione all’ambiente non si ferma qui. "Dalla scorsa estate", aggiunge Van Batenburg, "utilizziamo l’intero tetto del nostro magazzino per ospitare il più grande impianto solare su copertura del Belgio. L’energia prodotta viene convogliata direttamente nello stabilimento attraverso un cavo sotterraneo".

Quello di Mechelen non è solo un impianto produttivo: è un laboratorio di innovazione dove ricerca e produzione convivono. "Abbiamo il reparto R&D e l’ingegneria di categoria europea nello stesso edificio", racconta Van Batenburg. "Questo ci permette di passare rapidamente dalle idee alla produzione, di testare nuovi processi e nuovi materiali in tempo reale". È qui, infatti, che è stato sviluppato il nuovo tubo con fondo in carta, un’evoluzione del packaging storico che rende la confezione riciclabile senza rinunciare alla freschezza del prodotto e ai 15 mesi di shelf life che, come sottolineano dall’azienda, "distinguono Pringles dai competitor". "Non esisteva una macchina in grado di produrre questi tubi alla nostra velocità", spiega il direttore. "Abbiamo dovuto crearla da zero, lavorando in collaborazione con i nostri partner tecnologici. È stato un lavoro di vero pionierismo". Tutte le attività commerciali del marchio per il Benelux si trovano a Zaventem, vicino all’aeroporto di Bruxelles, mentre qui si concentrano produzione, pianificazione e innovazione.

Nel corso degli anni, Mechelen ha saputo conciliare crescita e rispetto per l’ambiente e uno sguardo al benessere del personale. Lo testimoniano i numeri: 18 nazionalità rappresentate nel personale, 600 addetti alla produzione, 70 impegnati in funzioni come logistica e ingegneria, un equilibrio di genere raggiunto nel 2024 e una forte politica di inclusione. Anche la logistica è stata ottimizzata con una visione sostenibile: fino a pochi anni fa, la produzione di Mechelen era distribuita su cinque diverse sedi tra magazzini e co-packer. "Abbiamo consolidato tutto in un’unica struttura", spiega Van Batenburg. "Così abbiamo tolto 18.000 camion dalle strade ogni anno". Le Pringles destinate al mercato italiano provengono in gran parte proprio da Mechelen. "Le lattine da 165 o 185 grammi arrivano quasi tutte dal Belgio", conferma il direttore, "mentre il formato più piccolo da 40 grammi è prodotto nel nostro impianto di Kutno, in Polonia. I due siti sono complementari: producono le stesse ricette e possono alternarsi a seconda della capacità disponibile".

Oggi Mechelen guarda al futuro con nuovi progetti: l’introduzione di una linea per il formato da 70 grammi, il rinnovo completo dei sei grandi “fryer”, i sistemi di cottura del prodotto, e la prosecuzione del piano di decarbonizzazione. "Stiamo sostituendo i vecchi impianti con nuove tecnologie che garantiscono maggiore efficienza e il 30% in più di capacità", spiega Van Batenburg. "È come fare un trapianto di cuore a una fabbrica che continua a lavorare".