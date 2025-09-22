A Grottaglie in gestazione l’aereo più grande del mondo

NASCERÀ A GROTTAGLIE (Taranto) la fabbrica che assembla le componenti fatte al 70% in Europa (realizzate anche dalle italiane Leonardo e Magnaghi) del più grande aereo al mondo: un velivolo lungo 108 metri, largo 80 e alto 24. Si tratta, per fare un paragone, di un aereo grande 12 volte un Boeing 747, e il suo primo volo è previsto nel 2029. Il WindRunner dell’americana Radia viene presentato come una piattaforma in grado di trasportare carichi di grandi dimensioni, dalle enormi pale eoliche ai dispositivi di lancio spaziale, verso destinazioni remote, attraverso piste sterrate di soli 1.800 metri. Il velivolo vanta un carico utile di 80 tonnellate e una stiva di 7.700 metri cubi, il che lo rende il velivolo più grande per volume mai sviluppato. WindRunner (nella foto sotto il render) consente l’accesso energetico in aree remote e permette di raggiungere aree difficilmente accessibili, facilitando la realizzazione di progetti di energia rinnovabile su larga scala in zone prive di infrastrutture logistiche adeguate potendo trasportare generatori a turbina a gas, motori aeronautici e altri componenti industriali.

"Il primo volo è previsto per 2029. Il WindRunner sarà in grado di atterrare su piste non asfaltate" spiega Giuseppe Giordo (nella foto), ex ad di Alenia ed ex direttore generale della divisione navi militari di Fincantieri fino al 2022 e oggi presidente e ceo di Radia Italia. Ad oggi è stata completata la parte di ingegneria preliminare, fatta l’analisi del WindRunner e scelti i principali fornitori, tra cui Leonardo e Magnaghi. In particolare, Leonardo fornirà la fusoliera mentre Magnaghi si occuperà del carrello. Ma perché studiare un aereo così grande, il più grande mai realizzato al mondo? "L’idea di base è legata alla produzione energetica e alla dimensione delle pale. Attualmente le pale dei generatori eolici – spiega Giordo – sono di 60 metri ma gli studi fatti ci dicono che la massima efficienza si ottiene con pale di 100 metri. Il problema diventa trasportarle e da qui abbiamo messo in campo l’idea di un aereo in grado di poterlo fare. E l’Italia in questo ha un ruolo fondamentale, Nel sud, tra Puglia, Campania e Calabria ci sono realtà produttive di grande interesse e la scelta di puntare su Grottaglie testimonia il livello qualitativo raggiunto dalle imprese italiane".

Ma l’aereo non servirà solo per le pale eoliche perché Radia ha da poco firmato un accordo Crada (Cooperative Research and Development Agreement) con il Dipartimento della Difesa statunitense per esplorare l’uso di WindRunner nelle operazioni militari, in particolare per il trasporto di equipaggiamenti fuori misura in luoghi remoti. La progettazione inizierà nel 2026 forti di una importante collaborazione con le autorità italiane e gli enti locali interessati. "Una volta assemblato, l’areo decollerà direttamente da Grottaglie per raggiungere gli Stati Uniti e poi vedremo dove sarà necessario trasportare le pale. Immaginiamo che il Nord Africa possa essere un punto di approdo molto interessante per produrre energia che poi potrà arrivare in Europa attraverso i cavi sottomarini", spiega Giordo. Ma non ci sarà l’energia nel futuro del Wind Runner che si rivolge anche ai settori della difesa, dello spazio e alla risposta umanitaria. Per Radia il WindRunner potrebbe aprire nuove possibilità per le catene di approvvigionamento globali, aggirando i tradizionali limiti del trasporto. Per promuovere lo sviluppo e la produzione di WindRunner, Radia sta proseguendo la sua collaborazione con le principali aziende aerospaziali europee, tra cui le già citate Leonardo e Magroup Magnaghi Aerospace in Italia e Aernnova in Spagna.

Queste partnership, insieme agli impegni previsti in Francia e Germania, potrebbero generare diversi miliardi di euro di investimenti e creare oltre 4 mila posti di lavoro altamente qualificati in tutta l’UE nei prossimi cinque anni. In particolare, in base ai piani di Radia, oltre alle attività ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, l’Italia sarà un polo chiave per le attività europee del gruppo e questo, spiega Giordo, per tre fattori fondamentali. "Prima di tutto perché in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno ci sono competenze di grandi e piccole imprese. Poi perché non ci sono conflitti di interesse, intendo grandi imprese costruttrici con propri programmi concorrenti. E poi perché in quest’area è possibile accedere a finanziamenti pubblici: si tratta di una iniziativa imprenditoriale che potrebbe rilanciare l’aeronautica civile che in Italia è in crisi per l’assenza di un nuovo progetto industriale. E per un investimento di questo tipo non se ne può prescindere".

Per quanto riguarda il valore dell’investimento, si ipotizza un impatto di miliardi di euro, con un mix di fondi privati e pubblici. "Siamo in contatto con i principali attori istituzionali in Italia, con le Regioni interessate e la Zes (Zona Economica Speciale) e nel progetto dell’azienda aeronautica americana sono coinvolte anche Puglia, Campania e Calabria. Le prime due perché vantano la presenza di poli industriali aerospaziali importanti con centri di ricerca e infrastrutture. Quanto alla Calabria, pensiamo di insediarvi una scuola di formazione per addestrare il personale di RadiaIl progetto porterà alla creazione di 2500 posti di lavoro nel Sud Italia", anticipa Giordo.