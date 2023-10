A Genova il primo Smart Port. Copertura radio in 5G

LA PAROLA D’ORDINE di WindTre è portare connettività nel Paese. Per questo, la divisione business ha siglato un accordo con il terminal Psa Italy di Genova Pra’, per la realizzazione del primo Smart Port nel capoluogo ligure. L’esigenza di Psa Italy è quella di individuare, per il proprio terminal di Genova Pra’, un nuovo sistema di copertura radio in 5G e connettività verso i datacenter aziendali su cui basare i propri servizi informatici in mobilità per i prossimi anni, tutto il traffico di rete, inoltre, dovrà essere confinato all’interno del proprio terminal portuale.

L’iniziativa congiunta porterà alla progettazione, costruzione e installazione nel terminal portuale di una Private Network 5G ad alte prestazioni. Una soluzione affidabile, sicura ed espandibile, in grado di fornire una connettività performante, con latenze di rete ridotte, per rispondere alle esigenze specifiche di un ambiente portuale e industriale, che richiedono facilità d’uso ed elevatissimi livelli di affidabilità. "Siamo al Proof of Concept, un passo importante per questo progetto, sviluppato con WindTre Business, nel quale crediamo molto: la nostra azienda ha un piano di investimento in nuove tecnologie, un’esigenza di mercato che coinvolge anche e soprattutto i terminal e la logistica", spiega Francesca Marchelli, Head of IT del terminal Psa Italy di Genova Pra’. "Il 5G è il primo passo per affrontare le future sfide tecnologiche che impatteranno sul mercato e questo progetto ci abiliterà nello sviluppo di nuove funzionalità informatiche a supporto del business che ci consentiranno di essere ancora più competitivi".

Progettazione e messa a punto del primo smart port italiano sono una sfida anche per i progettisti di WindTre, come precisa Maurizio Sedita, il direttore dell’ufficio commerciale della società: "Attraverso il progetto Smart Port intendiamo contribuire alla digitalizzazione di un settore produttivo come quello portuale, strategico e di grande importanza per il nostro Paese, in cui l’innovazione tecnologica può fornire un contributo molto significativo per una maggiore competitività ed efficienza delle infrastrutture. L’iniziativa rappresenta un’eccellenza nell’ambito dei servizi messi a disposizione da WindTre per il mercato business grazie alla realizzazione di una Mobile Private Network altamente affidabile e sicura, replicabile in diversi contesti logistici e industriali".

Psa Italy, parte di Psa International, leader mondiale nella gestione dei terminal container, è presente nei porti di Genova e Venezia, in particolare nei terminal di Psa Genova Pra’, Psa Sech e Psa Venice-Vecon, per un totale di oltre 2 milioni di Teus (unità di misura dei container) movimentati ogni anno e più di 1.000 persone direttamente impiegate in Italia. Il progetto genovese quindi è un ottimo test per innovare la movimentistica portuale italiana. Nel 2015, il terminal Psa Italy di Genova Pra’ ha avviato un progetto di rinnovamento globale dell’area, con lo scopo di rendere la realtà operativa ancora più efficiente, moderna e sicura. L’obiettivo che guida l’organizzazione è la continua ricerca di soluzioni innovative per creare un centro strategico capace di rispondere ai bisogni del mercato, a supporto dell’economia locale e globale. In questo processo di miglioramento e di innovazione si inserisce anche il progetto che coinvolge WintTre Business. L’infrastruttura individua per Psa Genova Pra’ sarà in grado di rispondere alle necessità di copertura radio in 5G e connettività verso i datacenter aziendali, mantenendo il traffico di rete confinato all’interno del terminal, una funzionalità possibile solo grazie all’installazione di una Private Network 5G.