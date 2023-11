Ma la Bce frena: stabilità finanziaria fragile

La recessione resta uno scenario possibile, secondo la Financial Stability Review pubblicata ieri dalla Bce. "I numerosi tagli alle stime e sorprese economiche negative confermano un quadro debole con consistenti rischi al ribasso", precisa il documento della banca centrale, mentre lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi risale a 175,7 punti dopo le parole della presidente Christine Lagarde, che ha smorzato le attese di chi immaginava a breve un taglio dei tassi, e la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Fed da cui trapela anche la prudenza della banca centrale statunitense. I trader scommettono che i tassi americani abbiano raggiunto il picco e che la Fed li manterrà invariati a dicembre.

Le prospettive per la stabilità finanziaria dell’area dell’euro intanto rimangono "fragili", dice la Fsr, in quanto le condizioni finanziarie più rigide si stanno propagando all’economia reale in un contesto di crescita debole, inflazione elevata e tensioni geopolitiche accentuate. Aumentano i costi per rifinanziare il debito, la domanda dei prestiti cala, l’economia rallenta e il tasso delle insolvenze di famiglie e imprese aumenta. Anche gli Stati più indebitati devono fare i conti con il rialzo dei tassi d’interesse di 450 punti base in poco più di un anno e quindi con il costo in salita del rifinanziamento del debito pubblico. Quanto alle banche, la Bce sottolinea che hanno dimostrato la loro resilienza in pandemia e nella crisi energetica e sono in grado di gestire questo aumento dei rischi. Ma l’istituto di Francoforte resta vigile. "In primo luogo, si prevede che i loro costi di finanziamento aumentino, in quanto trasferiscono gradualmente tassi di interesse più elevati ai depositanti e la composizione dei loro finanziamenti si sposta dai depositi overnight verso depositi a termine o obbligazioni più costose.

In secondo luogo, ci si aspetta che la qualità degli asset bancari soffra a causa di una combinazione di maggiori costi di servizio del debito e di un ambiente macroeconomico debole. In terzo luogo, la redditività delle banche dovrà far fronte a un calo sostanziale dei volumi dei prestiti, dovuto all’aumento dei tassi e alla diminuzione della domanda e all’inasprimento degli standard di credito", ammonisce la Bce.

Elena Comelli