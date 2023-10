Lvmh: i conti brillano meno delle attese, tonfo in Borsa. Titoli del lusso in sofferenza

Milano, 11 ottobre 2023 – Lvmh cresce meno delle aspettative e il titolo crolla in borsa: all’apertura della Borsa di Parigi, questa mattina, il colosso del lusso guidato da Bernard Arnault ha ceduto il 6,8% a 683 dollari, ai minimi dall’inizio del 2023. “Dopo tre anni ruggenti e straordinari, la crescita sta convergendo verso numeri che sono più in linea con la nostra media storica”, ha dichiarato, ieri pomeriggio, il cfo Jean-Jacques Guiony, a margine della presentazione dei risultati del terzo trimestre dell’anno. Per quanto positivi – le vendite realizzate dai brand controllati dal gruppo ammontano a 19,96 miliardi di euro, con un aumento dell’1% su base annua – i numeri non hanno convinto gli analisti, che hanno immediatamente rivisto al ribasso le proprie attese sul titolo.

I numeri nel dettaglio

Lvmh ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un fatturato di 62,2 miliardi di euro e un incremento annuo delle vendite del 10%. La divisione di punta del gruppo, moda e pelletteria, nel terzo trimestre ha registrato un fatturato pari a 9,75 miliardi (+0,65% annuo). Il calo più vistoso delle vendite (-20%) si è registrato nell’ambito delle attività vini e liquori. Lo champagne ha registrato ‘una domanda più moderata nel terzo trimestre’, secondo il gruppo, mentre il celebre cognac Hennessy ‘negli Stati Uniti risente dell'impatto del contesto economico, nonché della normalizzazione della domanda post-Covid e di un livello di scorte ancora alto per i rivenditori’.

Male vini e orologi, meglio la profumeria

Male anche il business degli orologi (-5%), mentre la distribuzione selettiva (Sephora, Dfs) è cresciuta del 17%. La performance di Sephora, in particolare, è definita ‘eccezionale’ dal gruppo, ‘grazie alle quote di mercato guadagnate in Nord America, Europa e Medio Oriente’. Continua l'espansione della distribuzione, specialmente nel Regno Unito. Dfs, distribuzione aeroportuale, ‘beneficia della graduale ripresa dei viaggi internazionali e soprattutto del ritorno dei viaggiatori verso le destinazioni di punta di Hong Kong e Macao'. Le vendite di profumi e cosmetici hanno sfiorato i 2 miliardi di euro nel terzo trimestre (+1,73%), ‘grazie a una forte dinamica di innovazione e alla loro strategia di distribuzione molto selettiva’, si legge ancora nella nota diramata da Lvmh.

Colpa dell’inflazione

I risultati tiepidi del terzo trimestre (arrivati dopo molti mesi di crescita a doppia cifra) sono ritenuti dal gruppo una ‘conseguenza dell’inflazione e del peso dell’aumento degli interessi sulla capacità di spesa dei consumatori’. Il tonfo di Lvmh ha trascinato verso il basso, nei listini della mattina, gran parte dei titoli del lusso: il peggiore sul FTSE MIB è stato Moncler, arrivato a un decremento del 2,39%, a cui si sono accodati Ferragamo, Brunello Cucinelli, Aeffe e Tod's. Nonostante “il contesto economico e geopolitico incerto”, il colosso francese scommette sulla “continuazione della propria crescita” e continuerà a focalizzarsi “sul miglioramento continuo dell’appetibilità dei suoi marchi, attingendo all’autenticità e alla qualità dei suoi prodotti, all’eccellenza nella distribuzione e all’organizzazione agile”.

Confermato il piano di duemila assunzioni in Italia entro il 2024

In linea con queste intenzioni di crescita c’è l’annuncio reso noto qualche giorno fa dal gruppo, che punta ad assumere in Italia almeno duemila persone: 1.000 da qui a dicembre 2023, altre 1.000 entro il 2024. Coinvolti 280 specializzazioni e mestieri. Ciò porterebbe il numero degli addetti all’interno dei cosiddetti ‘Metiers d’Excellence’ in Italia a 9.000: ma sulle previsioni di reclutamento pesa la difficoltà di reperire manodopera qualificata, una criticità che accomuna innumerevoli realtà produttive, nei più svariati comparti. Il rischio, ora, è che un intero patrimonio di competenze artigianali preziose vada perduto: Per Chantal Gaemperle, direttrice Risorse umane di Lvmh, “è urgente assicurare la trasmissione delle professionalità che rendono il made in Italy unico in tutto il mondo”.