Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi netti consolidati del gruppo Mfe-Mediaset (in foto l’ad Pier Silvio Berlusconi) ammontano a 2.004 milioni di euro, in aumento del 7,7%. Il risultato netto consolidato, escludendo il contributo di ProsiebenSat1, è positivo per 88,7 milioni, in crescita del 38,7%.