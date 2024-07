Per Intesa Sanpaolo nel primo semestre l’utile netto sale a 4,8 miliardi di euro (+12,9%), di cui 2,5 miliardi nel secondo trimestre. Accantonati così dividendi per 3,3 miliardi. "Per il 2024 e per il 2025 l’obiettivo è l’utile netto sopra gli 8,5 miliardi", spiega il Ceo Carlo Messina (nella foto).