L’utile dei 9 mesi sale a 96 milioni. Calano i ricavi: sono il 3% in meno

Anima (in foto l’ad Alessandro Melzi d’Eril) ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi totali consolidati per 248,8 milioni di euro, in calo del 3% sullo stesso periodo del 2022, un utile netto consolidato in crescita dell’11%, a 96,4 milioni, e un risultato netto salito del 6% a 121,7 milioni.