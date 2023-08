Lufthansa vola sopra la pandemia Boom dei viaggi e ricavi a 9,4 miliardi

di Elena Comelli

Volano i ricavi di Lufthansa trainati da un boom della domanda per viaggi e vacanze. Il gigante tedesco dei cieli continua a macinare utili dopo la pausa della pandemia e ha chiuso la prima metà del 2023 con un Ebit rettificato di 812 milioni di euro, a fronte di 16,4 miliardi di ricavi (contro i 13 miliardi dell’anno scorso). Lufthansa ha archiviato in particolare il secondo trimestre con 9,4 miliardi di ricavi e 33,3 milioni di passeggeri trasportati, oltre 1 miliardo di utile rettificato e 881 milioni di utile netto (contro una perdita di 259 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso), risultati superiori anche a quelli del 2019, prima della pandemia. "La previsione degli utili dimostra chiaramente che siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di mercato che ci siamo prefissati a medio termine. Questo ci consente di effettuare gli investimenti di massima qualità pianificati", ha detto l’ad Carsten Spohr.

Tra gli investimenti più significativi ci sarà proprio quello in Ita Airways, la cui notifica è prevista per l’inizio di settembre secondo le voci raccolte attorno al dossier, anche se Lufthansa non ha ancora inviato niente a Bruxelles. Com’è noto la compagnia tedesca ha intenzione di acquisire in un primo tempo il 41% del vettore italiano dal Tesoro, attualmente unico azionista, con un’iniezione di capitale pari a 325 milioni. I tedeschi hanno l’opzione di acquisire tutte le azioni rimanenti in mano al Mef in un secondo momento. Nell’ambito dell’accordo, il Mef si è impegnato a un aumento di capitale di 250 milioni di euro, la terza e ultima tranche del finanziamento complessivo da 1,35 miliardi di euro già autorizzato dall’Ue. L’accordo, firmato a giugno, sarà sottoposto al vaglio dell’Antitrust Ue e il via libera dovrebbe arrivare nel quarto trimestre di quest’anno, come confermato anche dal comunicato, che parla di un generico "entro fine anno".

Commentando i risultati del secondo trimestre, Spohr ha ribadito che la campagna di assunzioni sta proseguendo, con almeno mille nuovi dipendenti ogni mese e un totale di oltre 9.000 assunzioni da inizio anno. Per quanto riguarda la flotta a lungo raggio, Spohr ha spiegato che altri due A380 torneranno in servizio quest’anno mentre nel 2024 arriveranno i nuovi Boeing 787 e Airbus A350.

Tra gennaio e giugno, le compagnie aeree che fanno parte del gruppo Lufthansa — composto da Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Air Dolomiti — hanno accolto a bordo più di 55 milioni di viaggiatori, con un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando il totale si era fermato a 42,4 milioni. Per il resto dell’anno, Lufthansa prevede che la domanda di biglietti aerei rimarrà elevata. Attualmente, le prenotazioni per i mesi da agosto a dicembre 2023 sono in media superiori al 90% del volume di prenotazioni del livello pre-crisi.