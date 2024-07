Lufthansa torna nel mirino della Ue. Aperta un’indagine sugli aiuti di Stato

Quattro anni dopo l’approvazione, la Commissione europea torna sui propri passi e apre un’indagine approfondita sugli aiuti di Stato tedeschi a Lufthansa durante la pandemia. Sei miliardi con cui Berlino, nell’estate del 2020, ha supportato la compagnia aerea nel ripristinare il bilancio e la liquidità: inizialmente avallata da Bruxelles, perché considerata in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato, la maxi-misura era già stata annullata l’anno scorso da una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue. E ora ci vuole rimettere le mani anche la Commissione.

A pochi giorni dal sudatissimo via libera alla fusione con Ita Airways, il colosso tedesco dei cieli è ancora tra i dossier della Commissione europea. Il pacchetto di ricapitalizzazione, approvato da Bruxelles il 25 giugno 2020, consisteva in una componente azionaria di 306 milioni di euro e in due componenti di strumenti ibridi, uno di 4,7 miliardi di euro e l’altro di 1 miliardo di euro. Per la Commissione, la misura era compatibile con i vincoli Ue sugli aiuti di Stato, allargati nel quadro di riferimento temporaneo durante la pandemia.

Le garanzie richieste a Lufthansa consistevano nel divieto di distribuire dividendi e una rigorosa limitazione della remunerazione dei suoi dirigenti. Inoltre, Lufthansa ha dovuto cedere fino a 24 slot al giorno negli aeroporti di Francoforte e Monaco per consentire alle compagnie concorrenti di stabilirvi una base. Il 10 maggio 2023, però, il tribunale Ue ha annullato il via libera della Commissione, su ricorso di Ryanair. Secondo i giudici, l’esecutivo Ue aveva "commesso diversi errori, in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di ottenere finanziamenti sui mercati per la totalità del suo fabbisogno".

Il ricorso presentato da Lufthansa contro la sentenza Ue è ancora pendente. Ora, a seguito della bocciatura dei giudici, Bruxelles effettuerà un’indagine più approfondita, mettendo sotto la lente: l’ammissibilità agli aiuti; la necessità di un meccanismo che incentivi l’uscita dello Stato dal capitale; il prezzo delle azioni al momento dell’eventuale conversione. Sarà verificata infine l’esistenza di un significativo potere di mercato del colosso dei cieli tedesco in aeroporti diversi da Francoforte e Monaco, come Duesseldorf e Vienna.