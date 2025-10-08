L’Ue lancia il piano sull’acciaio. Meno import e dazi al 50 per cento

di Marco Principini

La guerra dei dazi continua e stavolta è l’Europa ad alzare la voce. A dover sottostare alle nuove tariffe, pensate proprio dalla Commissione Ue, è invece la Cina, e al centro della discussione c’è l’industria siderurgica. Una proposta, annunciata sui social dal vicepresidente dell’esecutivo comunitario, Stéphane Séjourné (nella foto), che prevede una stretta del 47% delle importazioni a dazio zero (limitandole a 18,3 milioni di tonnellate all’anno) e tariffe raddoppiate al 50% su tutte le quote extra per contenere l’urto di un mercato già provato dai dazi di Donald Trump rimasti comunque al 50% su acciaio e alluminio. Sul fronte tariffario, però, ha osservato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti all’assemblea della Confindustria di Pisa, "bisogna leggere con attenzione le decisioni degli Usa: Trump non è pazzo ma ha una precisa strategia di sovranità commerciale e politica".

"Questa è la nuova clausola di salvaguardia sull’acciaio. Questa è la reindustrializzazione dell’Europa", scrive intato Séjourné. La sovraccapacità siderurgica "è un problema globale che richiede un’azione forte, autentica e congiunta da parte di tutti i partner", osserva Bruxelles, spiegando che il piano risponde all’appello di lavoratori, industria e Stati membri per offrire una protezione stabile al settore, salvaguardare i posti di lavoro e sostenere la transizione verde. Uno scudo atteso da tempo da un comparto in difficoltà: una protezione nata per difenderlo, quindi, ritornando ai livelli del 2013, prima che la marea dell’acciaio cinese travolgesse il mondo occidentale.

Il pacchetto di tutele s’inserisce anche nel quadro dell’accordo sui dazi raggiunto a fine luglio tra Bruxelles e Washington che prevede un’intesa di principio per dare vita a una "alleanza dei metalli", con l’obiettivo di proteggere le rispettive produzioni dalla concorrenza di Pechino. "La Commissione continuerà a collaborare con l’industria per proteggere e creare posti di lavoro di qualità, e con gli Stati membri e i partner globali, anche a livello del Wto, per trovare soluzioni a lungo termine alle sfide comuni", ha sottolineato ancora la presidente della Commissione, Urusla von der Leyen, aggiungendo che "un settore siderurgico forte e decarbonizzato è fondamentale per la competitività, la sicurezza economica e l’autonomia strategica dell’Ue". Una volta ricevuto il mandato dei Ventisette, Bruxelles avvierà colloqui con i partner commerciali per definire quote specifiche per Paese. Norvegia, Islanda e Liechtenstein saranno esentati in quanto membri dello Spazio economico europeo, mentre l’Ucraina beneficerà di un trattamento speciale legato alla guerra. Nessuna corsia preferenziale, invece, per Regno Unito e Svizzera, con cui l’Ue tratterà bilateralmente. Così come - è l’auspicio - potrà fare con gli Stati Uniti attenuando la scure attuale. Prima di guardare al futuro però, è l’esortazione di Eurofer, lo scudo dev’essere adottato.