Luce, promosso il mercato libero: "Piacciono digitale, green e servizi"

LIVORNO

"Abbiamo 200mila contratti in Toscana: in un anno sono aumentati del 175% anche grazie all’aggiudicazione delle Aste Stg-Servizio a tutele graduali, rendendola la regione con il più alto tasso di crescita in Italia". Parole dell’amministratore delegato di Edison Energia, Massimo Quaglini, che, a margine della conferenza sui risultati del quarto rapporto Edison-Censis svoltasi all’Acquario di Livorno il 25 ottobre, ha risposto ad alcune domande de La Nazione.

Perché dopo la presentazione nazionale del IV rapporto Edison Censis a Milano e delle due declinazioni territoriali a Catania e Bari, avete scelto Livorno?

"Abbiamo scelto questa città perché abbiamo ormai una presenza consolidata in Toscana: in particolare nelle province di Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Grosseto ci siamo aggiudicati le aste del Servizio a tutele graduali. Questa crescita, che si accompagna a quella organica, ci ha permesso di superare quota duecentomila contratti: sono aumentati del 175%, rendendo la Toscana la regione con il più alto incremento in tutta Italia tra quelle in cui Edison Energia si è aggiudicata i lotti. A Livorno abbiamo anche la presenza di uno dei principali partner strategici, Ies Solare Srl, che opera in Toscana".

Quali sono le opportunità del mercato libero?

"Oggi il mercato libero è un’opportunità perché si passa da un concetto di prezzo ad un concetto di valore. Valore significa avere la possibilità di scegliere il proprio fornitore, consumare energia 100% rinnovabile, godere dei benefici di un programma fedeltà con premi crescenti (Bonus Spendi&Riprendi) e soprattutto avere la possibilità di accedere ad una piattaforma di servizi come ’Risolve’, che consente di “risolvere”, appunto, le problematiche quotidiane della casa. Nella piattaforma è inoltre compresa un’offerta wi-fi a 19,90 euro al mese per il primo anno per i già clienti luce e gas, a fronte di una spesa media per la connessione Wi-Fi di casa di 28 euro per famiglia. Le nostre offerte commerciali vanno incontro alle esigenze dei nostri clienti: nove toscani su dieci sono convinti che anche il mercato dell’energia diventerà per loro simile agli altri mercati di beni e servizi e che dovranno informarsi adeguatamente per poter fare scelte informate e consapevoli. In particolare, per più di un toscano su tre nella scelta del proprio fornitore di energia elettrica e gas contano il prezzo e altri eventuali servizi aggiuntivi".

Quali sono i prossimi passi di Edison Energia sul territorio? "Stiamo portando avanti una politica di prossimità con i nostri punti vendita, ne abbiamo già oltre settanta in tutta la Toscana e vogliamo aumentarli ancora per andare incontro alle esigenze dei consumatori: come emerge dal rapporto, il 68% dei toscani apprezza la presenza di negozi fisici dei fornitori di energia con personale competente con cui dialogare e da cui avere supporto per ogni difficoltà".

Quanto è importante il nome del brand per i toscani?

"Come emerge dal rapporto Censis, la reputazione dell’azienda è molto importante: per il 53,4% dei toscani nella scelta del fornitore di energia il nome della società è importante perché dà fiducia. Edison lo scorso anno ha compiuto 140 anni: siamo un brand storico, che è sempre stato molto vicino al territorio. Vogliamo continuare ad esserlo grazie ad una forte presenza territoriale e all’ascolto delle esigenze e delle domande da parte di un cliente ormai attivo e consapevole dei propri consumi e delle dinamiche del mondo dell’energia".

Daniele Mazzi