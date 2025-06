Luca De Angelis nominato ceo: via ai programmi per ricercatori e startup

A pochi mesi dall’annuncio della sua nascita, Tech Europe Foundation (TEF) entra nel vivo delle attività con la nomina di Luca De Angelis (nella foto) a Ceo e l’avvio dei primi programmi: è stata infatti finanziata la prima coorte di ricercatori, dando il via a un piano che prevede oltre 200 borse di dottorato, 60 post-doc e 20 progetti di ricerca a forte vocazione imprenditoriale. Creata da Università Bocconi, Fondazione Politecnico di Milano, Fondazione ION e FSI, con il supporto di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è una fondazione privata e non profit nata per colmare un gap strutturale: il difficile passaggio dal laboratorio al mercato e punta a diventare un riferimento europeo nella trasformazione della ricerca scientifica in impresa deep tech. A settembre partiranno anche i primi due programmi: TEF Ignition, dedicato a studenti interessati a sperimentare l’imprenditorialità, e CDL-Milan, tra i più riconosciuti a livello internazionale nel supporto alle startup deep tech.

È inoltre in corso l’integrazione operativa dentro TEF di PoliHub (Politecnico di Milano) e B4i – Bocconi for Innovation (Università Bocconi), e sono già attive collaborazioni con realtà come UnternehmerTUM (TU Monaco) e la rete paneuropeaRISE Europe, per rafforzare la connessione con i principaliecosistemi internazionali dell’innovazione deep tech. "Il problema europeo non è la mancanza di talento, ma di saperlo mettere a sistema" ha dichiarato Ferruccio Resta, presidente TEF.