Lottomatica sfida il mercato e torna a Piazza Affari

Lottomatica annuncia il suo ritorno a Piazza Affari, sfidando un mercato nervoso e volatile, ancora convalescente dopo le turbolenze che hanno messo sottosopra il sistema bancario. La quotazione del gruppo di scommesse e giochi legali, di proprietà del fondo Apollo, avverrà su Euronext Milan – mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana – attraverso un aumento di capitale da 425 milioni di euro, i cui proventi serviranno principalmente a ridurre il debito, a cui si aggiungerà la vendita di azioni da parte della controllante Gamma Topco. L’offerta è riservata esclusivamente a investitori qualificati dello spazio economico europeo e del Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti.

Per la società – che se tutto andrà bene debutterà in Borsa a inizio maggio – si parla di una valutazione di 4-5 miliardi di euro, incluso il debito. Primo gruppo italiano del settore in termini di ricavi (1,4 miliardi nel 2022), Lottomatica è attiva sia nell’online, con oltre un milione di clienti digitali, che con una rete fisica che conta 3.100 punti vendita scommesse, più di 1.400 sale da gioco e accordi distributivi per i suoi video terminali con migliaia di bar e tabacchi.

Nel 2023 punta a realizzare 1,57-1,67 miliardi di ricavi e 550-570 milioni di ebitda, con un payout del 30% dell’utile netto rettificato.

Alberto Levi