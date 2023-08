Morto Lorenzo Ercole: la storia della Saclà. Quel colpo di genio dagli Usa e il segreto del nome

Asti, 5 agosto 2023 – Lorenzo Ercole, presidente della Saclà, è morto a 84 anni nella sua Asti.

Cavaliere del lavoro, è stato ricordato con parole piene di gratitudine e commozione dall’azienda che ha dato notizia della sua scomparsa.

"Oltre all'imprenditore illuminato amato da tutti i suoi dipendenti, vogliamo ricordare l'uomo dalla grande generosità. In oltre 60 anni di lavoro, Lorenzo Ercole ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di Saclà in Italia e all'estero, riuscendo a rendere l'azienda una realtà leader nel mondo delle conserve, uno fra i più noti marchi del 'made in Italy'”.

“Il suo coraggio imprenditoriale, la sua visione ed il legame con le persone sono stati i valori fondamentali della Saclà – prosegue la nota dell’azienda -. Al Cavaliere si devono anni di crescita sia in Italia che all'estero. Ha dedicato tutta la vita alla crescita della sua azienda, consolidando un forte legame con il territorio astigiano".

Ma da cosa nasce il nome Saclà? Il brand è un acronimo di "Società Anonima Commercio Lavorazione Alimentari". Conservare gli ortaggi di stagione della Valle del Tanaro per poterli usare tutto l'anno: questa è l'idea rivoluzionaria che nel 1939 ha dato origine alla Saclà fondata da Secondo Ercole detto Pinin e da sua moglie Piera Campanella.

Negli anni del boom economico, ricorda il sito, la Saclà “denocciola le olive da tavola e incapsula i sottaceti in vasetti con il rivoluzionario tappo twist off, una novità portata in Italia dall’America” proprio da Lorenzo Ercole. L’azienda entra nella storia del costume e nelle case delgi italiani grazie anche a Carosello e a quel jingle che ha conquistato gli italiani: “Olivolì, Olivolà, Olive Saclà!”.