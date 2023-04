L’operazione Credit Suisse chiusa a maggio

Ubs lavora a pieno ritmo all’integrazione di Credit Suisse, dopo il salvataggio predisposto nel weekend del 18-19 marzo dal governo elvetico, e punta a chiudere l’operazione nel secondo trimestre e, con "molta probabilità a fine maggio". A fare il punto sull’operazione è il ceo di Ubs, Sergio Ermotti, in occasione dei primi risultati trimestrali da quando è rientrato nel gruppo per guidare l’acquisizione dell’ex rivale Credit Suisse. Nei primi tre mesi dell’anno Ubs ha ottenuto un utile netto in calo del 52% a 1,3 miliardi di dollari (1,2 miliardi di euro), per effetto di accantonamenti da 665 milioni di dollari per contenziosi legali negli Stati Uniti. Una controversia che si trascina già da diversi anni e che la banca spera di chiudere il prima possibile. Nei primi tre mesi dell’anno sono stati riacquistati 1,3 miliardi di dollari di azioni ma la banca ha deciso di sospendere il programma di Buyback dopo l’annuncio dell’acquisizione di Credit Suisse.

I piani di riacquisto di azioni sono "temporaneamente sospesi ma non sono annullati. Tutti gli sforzi di Ubs sono concentrati sull’enorme integrazioni de Credit Suisse", spiega Ermotti incontrando gli analisti finanziari. È ancora troppo presto per "dire quando riprenderà il programma di riacquisto di azioni proprie perchè serve maggiore visibilità sui numeri e sui piani relativi all’operazione". I risultati non sono piaciuti alla Borsa con il titolo che, in avvio di seduta a Zurigo, ha registrato una flessione di oltre il 5% per poi ridurre le perdite nel corso della giornata chiudendo in calo del 2,1%. Il lavoro per giungere alla piena integrazione tra le due banche si prospetta lungo e complesso ma in casa Ubs c’è ottimismo. Si prevede, infatti, di chiudere l’operazione "entro la fine di questo trimestre, probabilmente a fine maggio", afferma il top manager di Ubs.