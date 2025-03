Leonardo, Iveco, Rheinmetall, Bae, Saab, Thales: volano i titoli della Difesa europea. “L’alba di una nuova fase”

Milano, 3 marzo 2025 - Volano, di nuovo, i titoli della Difesa europea. Secondo i calcoli di Bloomberg c’è stata un’impennata di circa 30 miliardi di dollari di valore di mercato dopo che i leader politici del Vecchio Continente hanno offerto il loro sostegno all'Ucraina e si sono impegnati a incrementare la spesa per il settore. L'indice Stoxx Europe 600 sale dello 0,5% puntando su Rheinmetall (che viaggia oltre il +10% dopo essere andato oltre il +15%), Bae (+14%), Saab (oltre il +10%), Dassault Aviation (oltre il +15%), Thales (tutta la giornata intorno al Leonardo (+13%, dopo aver toccato +15% in mattinata) e Iveco (oltre il +9%).

"Si percepisce un ampio consenso sul fatto che l'Europa prenda il suo futuro nelle proprie mani e che la spesa militare aumenterà" commenta un analista di Jp Morgan, con la banca d'affari che aumenta i target price del settore in media del 25 per cento. "Non è un rally ma l'alba di una nuova fase di crescita per il settore" commentano gli analisti di Alphavalue.

Un operatore di Borsa a New York (Ansa)

"La tendenza rialzista è indubbiamente forte e potrebbe perdurare nel tempo soprattutto in caso di nuovo aumento delle tensioni geopolitiche. Nel brevissimo termine, ci aspettiamo dei movimenti correttivi sulla scia della cautela degli investitori sulle prossime decisioni che saranno prese nel Consiglio Europeo del 6 marzo. Le prospettive di medio/lungo termine sono tuttavia rialziste" sottolinea un analista di Ing.