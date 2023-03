L’obiettivo: rinnovabili nell’84% dei consumi entro il 2030

LA VIA MAESTRA per abbattere le bollette è puntare sulle fonti rinnovabili, non su nuove forniture di gas che creano nuove dipendenze da Paesi instabili. Questa è la strategia della Commissione Europea, ma è anche l’indicazione di Elettricità Futura, l’associazione degli operatori elettrici italiani. Uno dei motivi per cui l’Italia è particolarmente esposta ai rincari sul mercato del gas, infatti, è che oltre metà della sua energia elettrica è prodotta da centrali a gas. Le rinnovabili consentono invece di generare energia in loco e quindi di ridurre nel tempo la produzione degli impianti a gas, che sta diventando sempre più caro e va importato dall’estero. Il Piano 2030 elaborato da Elettricità Futura prevede oltre 360 miliardi di euro di benefici economici per il Paese, in termini di valore aggiunto per filiera e indotto, con 540.000 nuovi posti di lavoro nel settore elettrico e nella sua filiera industriale nel 2030, che si aggiungeranno ai circa 120.000 di oggi. "Il Piano 2030 è un percorso d’indipendenza e sicurezza nazionale, oltre che di decarbonizzazione, e una strategia di sviluppo della filiera elettrica in linea, peraltro, con gli obiettivi europei", spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura. E aggiunge: "Il Piano prevede di...