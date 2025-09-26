Lo Yankee bond di Cdp batte i record. Ordini per oltre 19 miliardi di dollari

di Ottavia FirmaniROMATerzo bond di successo per Cassa depositi e prestiti con l’emissione di uno Yankee bond che le ha permesso di tornare sul mercato dei capitali statunitense. E l’interesse degli investitori per i bond emessi dalle società italiane non sembra diminuire, visti i risultati registrati. Un’emissione da 1,5 miliardi di dollari destinata ad investitori istituzionali, residenti sia negli Stati Uniti sia in altri Paesi, che ha registrato una domanda senza precedenti nella storia di Cassa, con ordini quasi 13 volte l’offerta. Il risultato: 19 miliardi di dollari provenienti da più di 250 operatori finanziari. "Un successo – spiegano da Cdp – che rappresenta un forte segnale di fiducia a livello internazionale nella solidità del Sistema Paese e di Cassa Depositi e Prestiti". E la qualità della domanda, sottolineano, è molto positiva: oltre il 98% sono investitori istituzionali di lungo termine (tra cui banche, asset manager, assicurazioni, fondi pensione e istituzioni europee e sovranazionali) e la diversificazione geografica è globale. Più dell’85% dell’allocazione finale è stata sottoscritta da investitori esteri, provenienti da oltre 23 Paesi, tra cui Stati Uniti (39%), Regno Unito (17%), Nord Europa (12%) e Medio Oriente (10%). "Con questa operazione, Cdp rafforza ulteriormente il proprio ruolo come emittente di riferimento sui mercati finanziari, confermando la crescente capacità di attrarre capitali internazionali di elevata qualità, ampliando la base di investitori e proseguendo nella strategia di diversificazione delle fonti di raccolta, commenta il gruppo controllato dal Mef. L’emissione consentirà a Cdp di sostenere direttamente le esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso operazioni di export finance".

Il bond prevede una cedola annua lorda del 4,375% e una scadenza di 5 anni. Il rating atteso dell’emissione è pari a BBB+ per S&P e BBB per Fitch. L’operazione arriva dopo altri due collocamenti: uno del 2024 e del 2023. Ad aprile 2024, gli ordini avevano superato i 9,9 miliardi di dollari, pari a quasi 7 volte l’offerta, provenienti da circa 190 investitori. Anche in quel caso quasi l’80% dell’allocazione finale derivava dalla domanda di investitori esteri. Ancora precedente, il primo Yankee Bond emesso nel 2023 con il quale si è intravisto il significativo interesse da parte dei mercati finanziari: in quel caso la domanda, pari a circa 3,8 miliardi, era stata infatti superiore di quasi 4 volte l’offerta con ordini provenienti da più di 120 investitori.

Questa volta a curare l’operazione c’è stata curato un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito come Joint Bookrunners BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), J.P. Morgan e Morgan Stanley, quest’ultima anche nel ruolo di Sole Global Coordinator dell’operazione.