Lo sport diventa il volano per un corretto stile di vita

Lo sport come scuola di vita e volano di aggregazione per le famiglie italiane: Cattolica, Business Unit di Generali Italia, promuove la prima edizione di ’Un campione in famiglia’, un tour itinerante all’insegna del divertimento e del benessere che toccherà, nei prossimi mesi, otto città lungo tutta la Penisola. Obiettivo dell’iniziativa, realizzata con il patrocinio delle istituzioni locali e in partnership con la società RG, è favorire una socialità condivisa all’interno delle comunità locali, tra i giovani e le loro famiglie, attraverso la pratica sportiva, il gioco e altre attività di carattere ludico.

La manifestazione vedrà protagonisti tantissimi ragazzi e i loro famigliari, accompagnati nelle più belle piazze del nostro Paese dagli Agenti della Rete Cattolica, presenti per favorire l’incontro sul territorio, vivendo un momento ricreativo insieme a quattro importanti testimonial dello sport italiano nel mondo: Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta.

Il primo appuntamento è in programma oggi in piazza Bra a Verona, trasformata per l’occasione in un’arena del divertimento dove sarà possibile giocare a calcio con il centravanti della nazionale italiana campione del mondo di Spagna 1982, Ciccio Graziani, palleggiare con la fuoriclasse del volley Maurizia Cacciatori e incontrare la stella del tennis azzurro Adriano Panatta. Non solo, i partecipanti, coinvolti anche dalla rete agenziale di Cattolica, potranno cimentarsi in giochi di coordinazione e motricità, sfidarsi in vere e proprie gare e assistere a momenti di intrattenimento e di animazione. Dopo Verona, la tappa sarà Bari il 2 dicembre.

"Da oltre 190 anni Generali protegge le famiglie italiane, instaurando con loro un rapporto di fiducia che ha saputo abbracciare intere generazioni, adattandosi a scenari sociali, culturali ed economici molto diversi fra loro e profondamente trasformati negli anni", sottolinea Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia. "Il recente passato ci ha dato una lezione: la salute, per tutti noi, è diventata una priorità. Ecco perché in quest’ottica, come primo assicuratore in Italia, sentiamo la responsabilità di promuovere stili di vita sani e sostenibili per la prevenzione e la protezione di famiglie e comunità. ’Un campione in famiglia’ sposa appieno l’intento di rendere salute e benessere alla portata di tutti, in linea con la nostra strategia ’Lifetime Partner 24: Driving Growth’".

"L’iniziativa nasce per rafforzare la storica presenza di Cattolica sul territorio, grazie a una rete agenziale attiva in tutta Italia, dalle grandi provincie ai centri minori del Paese", commenta Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia.