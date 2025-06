Lo sport allena all’inclusione. Cento atlete in campo con Axa per la settimana della sostenibilità

Celebrare il valore dello sport come strumento di inclusione sociale ed empowerment femminile. È questo l’obiettivo del progetto Girls Just Wanna Have Goals, il torneo di calcio femminile organizzato da Axa Italia insieme a Sport Senza Frontiere, nell’ambito della Week For Good, settimana che Axa dedica ogni anno alla sostenibilità coinvolgendo tutti i suoi collaboratori in 50 Paesi nel mondo. Il torneo, che si è concluso il 17 giugno a Roma con la finale nello stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla, ha visto la partecipazione di oltre 100 giovani atlete del network di Sport Senza Frontiere e di centinaia di volontari dell’associazione AXA Cuori in Azione e collaboratori di AXA Italia.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio di Roma Capitale, dell’Associazione Italiana Arbitri, della Lega Nazionale Dilettanti e del Dipartimento Calcio Femminile della LND, alla presenza di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Marinella Caissutti, Componente del Comitato nazionale Associazione Italiana Arbitri (AIA); Luca De Simoni, Coordinatore dell’Area Responsabilità Sociale della LND; Daniele Doveri, Presidente della Sezione Arbitri di Roma 1; Chiara Soldano, CEO di AXA Italia e Alessandro Tappa, Presidente di Sport Senza Frontiere e moderato dal giornalista sportivo Stefano Meloccaro.

Ambasciatrici dell’evento Sara Gama, ex capitana della Juventus, giocatrice della nazionale italiana, vicepresidente AIC e Consigliere Federale FIGC e Patrizia Panico, ex calciatrice e assistente allenatrice OL Olympique Lyonnais. In un momento storico in cui il disagio giovanile emerge come tema sempre più urgente, l’iniziativa – spiegano da Axa Italia e Sport Senza Frontiere – "mira a lanciare un messaggio di ottimismo sulla possibilità di costruire, insieme, un futuro più inclusivo, nello sport e nella società, facendo riflettere sull’importanza di creare più consapevolezza su temi di prevenzione e vedere lo sport come leva di inclusione sociale".

Nel corso del torneo – che ha visto l’organizzazione di eventi di avvicinamento a Roma e Milano – i collaboratori di Axa Italia hanno avuto l’opportunità di ‘adottare’ le otto squadre di calcio, sostenendole durante le varie fasi della competizione.

Al centro del progetto, inoltre, una raccolta fondi interna promossa da Axa Cuori in azione e aperta alla partecipazione di tutti i collaboratori del Gruppo, per consentire a circa 30 bambine e ragazze seguite da Sport Senza Frontiere di partecipare ai ‘Joy Summer Camp 2025’, camp estivi in luoghi nella natura dedicati a ragazzi provenienti da contesti sociali difficili.

"Nell’edizione 2025 abbiamo deciso di focalizzarci sul tema dell’empowerment femminile, nello sport e nella società in generale, in un contesto – ha sottolineato Chiara Soldano, ceo del Gruppo assicurativo AXA Italia, in occasione della finalissima del torneo – in cui la violenza sulle donne e più in generale il disagio giovanile sono temi sempre più urgenti. Insieme a Roma Capitale, al nostro storico partner Sport Senza Frontiere e ai tanti ospiti di eccezione, vogliamo lanciare un messaggio corale positivo, partendo proprio dalle nuove generazioni per stimolare fiducia nei propri sogni e generare un impatto concreto nelle comunità. Il torneo di calcio femminile organizzato da Axa è molto più di un evento sportivo. Penso sia il manifesto di valori scritti in verde su un campo di calcio. Si parla di inclusione, solidarietà, uguaglianza. Tutti valori che sosteniamo in linea con la nostra voglia di incidere nel ruolo sociale".

Il campionato di inclusione e solidarietà rappresenta per Axa un’iniziativa concreta attraverso la quale continuare a a rafforzare il proprio ruolo sociale, in linea con il Piano strategico 2024 – 2026. "Lavoriamo su quattro pilastri: lavoro, equilibrio, equità e competenze – ha spiegato Soldano –. Il lavoro è al centro dell’agenda di Axa Italia perché è la leva fondamentale per essere libere e indipendenti. Poi c’è l’equilibrio e quindi politiche genitoriali all’avanguardia, con servizi di wellbeing che permettano di bilanciare il lavoro e la casa. Ci siamo dati dei kpi (key performance indicator, indicatore chiave di prestazione ndr.)e abbiamo ormai da tempo raggiunto la parità di genere anche nelle posizioni di leadership. Infine le competenze: è importante continuare a crescere, a essere formati nelle materie Stem e per questo sosteniamo diverse iniziative al fianco di primarie università". Infine il punto su questa prima metà di anno: "Due le novità nel 2025 – conclude Soldano –. La prima riguarda il supporto alla Fondazione Una Nessuna, 100mila con un’iniziativa di cui sono molto orgogliosa che si chiama ‘La fatica di essere medie’. Siamo andati nelle scuole per insegnare la cultura del rispetto contro la violenza sulle donne. La seconda è che AXA è partner ufficiale del Campionato europeo femminile di calcio Uefa 2025 che si svolgerà a breve".

"Il progetto – ha aggiunto Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere – dimostra quanto partnership tra profit e non profit possano generare valore e cambiamenti concreti coinvolgendo associazioni sportive dilettantistiche impegnate quotidianamente nei territori a volte difficili di Milano e Roma e i dipendenti di una grande azienda impegnati a fare volontariato".