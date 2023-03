Litio, nel Lazio e sull’Appennino la via italiana all’indipendenza

IL LITIO è una testata d’angolo della nuova rivoluzione industriale basata sulla produzione di energia pulita, sul suo uso efficiente e sulla mobilità elettrica pulita. Il litio è infatti un componente essenziale delle batterie per i veicoli elettrici e per l’accumulo di energia su larga scala. Servono 400.000 tonnellate di litio per soddisfare la domanda prevista per il 2028 nell’Ue, di cui 200.000 tonnellate sono necessarie per i veicoli elettrici. Il problema è che oggi è in larghissima parte importato, in primis dal Cile, l’Australia, la Cina. La strategia europea per le batterie europea non può essere attuata senza una fornitura sostenibile di litio, con una sicurezza di approvvigionamento “Made in Europe“. E la risposta è il litio geotermico, nel quale l’Italia può diventare un produttore di prima grandezza. "Il litio geotermico – si spiega in uno studio pubblicato a gennaio dall’EGEC, il Consiglio europeo per l’energia geotermica – è un sottoprodotto delle attività energetiche geotermiche. Viene estratto da salamoie che trasportano calore e minerali. Si tratta di una netta differenza rispetto agli attuali metodi di estrazione e lavorazione del litio, che si basano sull’estrazione da rocce dure e sull’evaporazione. Questi approcci sono infatti molto più dannosi per l’ambiente e ad...