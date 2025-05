Antonio Filosa alla guida di Stellantis: una nomina strategica per un futuro in transizione

Il 28 maggio 2025, Stellantis ha annunciato la nomina di Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato, una decisione unanime del consiglio di amministrazione guidata dal presidente John Elkann.

Filosa, 52 anni, napoletano di nascita e con una carriera venticinquennale nel settore automobilistico, assumerà ufficialmente la carica il 23 giugno, succedendo a Carlos Tavares, dimessosi il 1° dicembre 2024. La sua nomina segna un momento cruciale per il gruppo automobilistico italo-francese, che si trova a navigare in acque turbolente, tra cali di redditività, tensioni geopolitiche e una transizione tecnologica senza precedenti.

Un leader con radici profonde in Stellantis

Antonio Filosa non è un volto nuovo per Stellantis. Entrato in Fiat nel 1999 dopo una laurea in ingegneria industriale al Politecnico di Milano e un MBA presso la Fundação Dom Cabral in Brasile, Filosa ha scalato i ranghi del gruppo con una carriera che spazia da ruoli operativi a responsabilità strategiche globali. La sua esperienza include la gestione dello stabilimento di Betim in Brasile, la guida delle operazioni di FCA in Argentina (2016-2018) e il ruolo di Chief Operating Officer (COO) per l’America Latina, dove ha portato Fiat alla leadership di mercato e rafforzato marchi come Jeep, Peugeot, Citroën e Ram.

Nel 2023, Filosa è stato nominato CEO del marchio Jeep, un ruolo cruciale per Stellantis, considerando l’importanza del brand negli Stati Uniti e in Brasile, dove ha raggiunto oltre un milione di immatricolazioni nel 2024. Dal febbraio 2025, ha assunto anche la leadership globale dell’ente Qualità, diventando una figura centrale nella strategia del gruppo. La sua nomina a CEO è il risultato di un “approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni”, condotto da un comitato speciale presieduto da John Elkann, che ha riconosciuto in Filosa “una comprovata esperienza, una vasta conoscenza globale e qualità di leadership ineguagliabili”.

Un italiano alla guida: simbolismo e aspettative

La scelta di un manager italiano per guidare Stellantis non è solo una questione di competenza, ma anche un segnale simbolico. Stellantis, nata dalla fusione tra FCA e PSA nel 2021, ha sempre dovuto bilanciare le influenze italiane, francesi e, più recentemente, cinesi (con il partner Leapmotor). La nomina di Filosa, sostenuta dalla componente ex-FCA ma inizialmente osteggiata da alcuni membri ex-PSA, rappresenta una vittoria per la “fazione italiana” e un tentativo di ricucire i rapporti con le istituzioni italiane, tesi durante la gestione Tavares. John Elkann, in un’audizione parlamentare del marzo 2025, aveva sottolineato l’importanza dell’Italia per Stellantis, e la nomina di Filosa sembra rafforzare questo impegno.

Le sfide di Filosa: un settore in crisi

Filosa assume la guida di Stellantis in un momento di grande difficoltà finanziaria. Nel 2024, il gruppo ha registrato un calo dei ricavi netti del 17% (156,9 miliardi di euro) e un crollo dell’utile netto del 70% (5,5 miliardi di euro), con il margine operativo sceso dal 15,4% al 4,2%. Il Nord America, che rappresenta il motore economico di Stellantis, ha subito un calo delle vendite del 15% nel 2024 e del 12% nel primo trimestre del 2025. Questi dati, uniti al declassamento del rating da parte di agenzie come Moody’s (da Baa1 a Baa2), evidenziano la necessità di un’inversione di rotta.

Le cause di questa crisi sono molteplici: la competizione sempre più aggressiva nel mercato statunitens e, l’incertezza legata ai dazi commerciali (con tariffe del 25% sulle auto importate n egli USA) e una gestione precedente focalizzata su tagli di costi a breve termine, che ha sacrificato investimenti strategici a lungo termine. Filosa, con la sua esperienza nel mercato americano, sarà chiamato a rilanciare le vendite, in particolare per marchi chiave come Jeep e Ram, e a ricostruire la fiducia di investitori e concessionari.

La transizione elettrica: nau corsa contro il tempo

Il settore automotive sta vivendo una trasformazione epocale verso l’elettrificazione, e Stellantis non può permettersi di rimanere indietro. La transizione elettrica rappresenta una delle sfide più complesse per Filosa. Sebbene il gruppo abbia investito in piattaforme come STLA Large e STLA Medium per veicoli elettrici, i progressi sono stati lenti rispetto a concorrenti come Tesla, BYD e Volkswagen. Inoltre, la domanda di veicoli elettrici è stata incostante, con consumatori frenati da costi elevati e infrastrutture di ricarica insufficienti in molti mercati.

Filosa dovrà bilanciare gli investimenti in elettrificazione con la necessità di mantenere redditizi i segmenti tradizionali (veicoli a combustione interna e ibridi), specialmente in mercati come il Sud America, dove la transizione è meno avanzata. Inoltre, dovrà affrontare le pressioni normative, come gli standard europei sulle emissioni e le politiche protezionistiche negli Stati Uniti, che complicano la pianificazione strategica.

Tensioni geopolitiche e rapporti con i governi

Un’altra sfida cruciale sarà gestire i rapporti con i governi di Italia, Francia e Stati Uniti, tutti attentamente coinvolti nelle scelte di investimento di Stellantis. In Italia, le tensioni con il governo sono emerse durante la gestione Tavares, culminate in un’audizione parlamentare del 2023 percepita come un punto basso nelle relazioni con le istituzioni italiane. Filosa, con il supporto di Elkann, dovrà ricucire questi rapporti, garantendo che gli stabilimenti italiani, come quelli di Mirafiori e Pomigliano, rimangano centrali nella strategia del gruppo.

Negli Stati Uniti, la pressione è altrettanto alta. L’amministrazione americana ha introdotto dazi significativi sulle importazioni, e Stellantis ha annunciato un piano di investimenti da 5 miliardi di dollari per rafforzare la sua presenza produttiva locale. Filosa dovrà navigare in questo contesto, assicurando che Stellantis mantenga una posizione competitiva senza alienare i partner governativi.

Obiettivi strategici per il futuro di Stellantis

Uno degli obiettivi principali di Filosa sarà il rilancio del mercato nordamericano, dove Stellantis genera la maggior parte dei suoi profitti. Ciò potrebbe includere una razionalizzazione del portafoglio marchi, riducendo la complessità di un gruppo che gestisce 14 brand (tra cui Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Maserati). Una strategia potrebbe essere quella di concentrarsi sui marchi più forti, come Jeep e Ram, mentre si valuta il riposizionamento di marchi meno performanti come Chrysler o Lancia.

Accelerazione della transizione elettrica

Per competere nel mercato globale, Filosa dovrà accelerare lo sviluppo di veicoli elettrici competitivi, sfruttando le sinergie tra i marchi del gruppo e investendo in tecnologie come batterie di nuova generazione e software avanzati. La collaborazione con Leapmotor, il partner cinese di Stellantis, potrebbe essere un’opportunità per accedere a tecnologie a basso costo e rafforzare la presenza in Asia. Inoltre, Filosa potrebbe puntare su servizi di mobilità integrata, come il car-sharing o le piattaforme di guida autonoma, per diversificare le fonti di reddito.

Gestione condivisa e rinnovata fiducia

A differenza della gestione verticistica di Tavares, Filosa sembra orientato verso un approccio più collaborativo. La sua leadership potrebbe essere supportata da figure chiave come Jean-Philippe Imparato (responsabile Europa) e Richard Palmer (ex CFO e attuale consulente). Questo modello di gestione condivisa potrebbe aiutare a ridurre le tensioni interne e a rafforzare i rapporti con sindacati, concessionari e governi. Inoltre, Filosa avrà il compito di ricostruire la fiducia degli investitori, dopo un 2024 che ha visto il titolo Stellantis perdere terreno in borsa.

Un nuovo capitolo per Stellantis

La nomina di Antonio Filosa a CEO di Stellantis rappresenta un punto di svolta per il gruppo, chiamato a superare una crisi finanziaria e a guidare una transizione tecnologica in un settore in rapida evoluzione. Con la sua esperienza globale, il suo approccio energico e il sostegno di John Elkann, Filosa ha le carte in regola per affrontare queste sfide. Tuttavia, il suo successo dipenderà dalla capacità di bilanciare le esigenze di mercati diversi, gestire le pressioni geopolitiche e accelerare l’innovazione in un contesto competitivo. La strada davanti a lui è complessa, ma la sua profonda conoscenza di Stellantis e del settore automobilistico lo rende un leader promettente per guidare il gruppo verso un futuro più stabile e competitivo.