L’istruzione torni al centro dell’agenda

Villois

Istruzione e aggiornamento permanente sono tematiche che interessano troppo poco agli italiani. A conferma dello scarso interesse delle famiglie è lo stato degli edifici scolastici di ogni grado, la carenza di tecnologie da utilizzare per la didattica, l’assenza di impianti per le attività sportive, per le quali siamo tristemente rimasti alle palestre con il quadro scozzese e le pertiche. Raramente la politica di ogni colore è sollecitata dagli elettori a inserire l’istruzione tra i temi portanti e tanto meno a stimolarla per formare un corpo insegnante in grado di svolgere una didattica adeguata e compatibile con il nostro tempo. Non a caso eccede l’offerta di lavoro generico, e non collegato al grado di istruzione ottenuto, e scarseggia quella di personale specializzato con alla spalle una storia di istruzione base e formazione professionale successiva o di laurea, indispensabile per svolgere le funzioni richieste. Sono oltre 2 milioni i disoccupati, di cui il 40% ha tra i 18 e i 25 anni, mentre sono vacanti oltre 600mila posti per personale qualificato e in grado di specializzarsi. Numeri preoccupanti che con la messa a terra del tandem digitalizzazione -artificial intelligence inonderanno la disoccupazione generica e quindi difficilmente convertibile, mentre scarseggerà ulteriormente quella formata e facilmente convertibile a ruoli e funzioni che imporrà il tandem citato. Essere in un ritardo disastroso non comporta che si debba continuare a percorrere i le strade fallimentari attuate finora. Il futuro del nostro sistema socio-economico sarà sempre più vincolato all’istruzione-specializzazione-aggiornamento permanente.